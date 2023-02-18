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«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию»

сегодня, 19:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче 21-го тура Бундеслиги (3:1).

Хозяева открыли счёт на 13-й минуте усилиями Ларса Штиндля. Эрик Чупо-Мотинг на 35-й сравнял. Йонас Хофманн на 55-й вывел «чёрно-бело-зелёных» вперёд. Маркус Тюрам на 84-й забил 3-й мяч хозяев. Маркус Тель на 90+3-й отметился последним голом во встрече. На 8-й минуте гости остались в меньшинстве, удалился Дайотчанкуль Упамекано.

«Боруссия» занимает 8-е место в чемпионате Германии с 29 очками. «Бавария» лидирует в турнире, у команды 43 балла.

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Стадион «Боруссия-Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Боруссии» Менхенгладбах
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:04
Бавария отдыхает после Лиги Чемпионов.
3ton
3ton
сегодня в 20:36, ред.
Неудобный соперник для Баварии
Любят в Мёнхенгладбахе скальп с чемпиона снимать
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:26
Это ирония, сравнение, какой-то там Баварии, ни с кем нибудь- а с самим Зенитом!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:19
Я вообще-то не сравнивал. Мы о гегемонии говорили.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:17
Игорь, ну ты сравнил- Баварию с Зенитом.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:10
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    сегодня в 20:09
    Бавария отомстит. Скупит половину Мюнхенгладбаха.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 20:07
    )
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 20:07
    Гегемония Баварии уже всем надоела.
    dok66
    dok66
    сегодня в 20:05
    Нежданчик , однако . Все-таки удаление в начале матча дало о себе знать .
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 20:03, ред.
    «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию».

    Такого краха я конечно же не ожидал. Но в любом случае всех болельщиков Мюнхенгладбаха с Победой.

    Оказывается и в Бундеслиги бывает такое судейство. Как можно было показать красную карточку в самом начале матча, ещё и за очень очень сомнительный фол . Несколько раз пересматривал, но видимо я не главный судья матча и на VAR я не сижу.

    Я вообще не болельщик Баварии, но как говорится просто справедливость дороже. И если бы не это удаление, то откровенно говоря у Боруссии наврядли было бы столько возможностей забить в ворота Баварии три мяча. Но, увы, такое бывает частенько в футболе, когда заведомый фаворит терпит поражение.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:50
    Фанаты «Гладбаха» вывесили баннер в честь Зоммера, перешедшего в «Баварию»: «8,5 лет больших дел, а не громких слов»
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:40
    посмотрим, чем ответит Унион !
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    Отдайотчанкулил кого-нибудь.. Хе..
    vlasovca
    vlasovca
    сегодня в 19:38
    Борьба в чемпионате станет интереснее.
    agent Smith
    agent Smith
    сегодня в 19:37
    Бавария в последние годы плохо играет в Мёнгхблагдахе.
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:36
    После матча в ЛЧ с ПСЖ, я отмечал, что Бавария играет быстро, куража много, но солидности в игре нет. В этом сезоне не всё так однозначно в игре Баварии. Тем интереснее будет ответка с французами.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 19:33
    Красная на 8-й минуте??? Интересно, что он сделал?
    Гость
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