«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию».

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче 21-го тура Бундеслиги (3:1).
Хозяева открыли счёт на 13-й минуте усилиями Ларса Штиндля. Эрик Чупо-Мотинг на 35-й сравнял. Йонас Хофманн на 55-й вывел «чёрно-бело-зелёных» вперёд. Маркус Тюрам на 84-й забил 3-й мяч хозяев. Маркус Тель на 90+3-й отметился последним голом во встрече. На 8-й минуте гости остались в меньшинстве, удалился Дайотчанкуль Упамекано.
«Боруссия» занимает 8-е место в чемпионате Германии с 29 очками. «Бавария» лидирует в турнире, у команды 43 балла.
Такого краха я конечно же не ожидал. Но в любом случае всех болельщиков Мюнхенгладбаха с Победой.
Оказывается и в Бундеслиги бывает такое судейство. Как можно было показать красную карточку в самом начале матча, ещё и за очень очень сомнительный фол . Несколько раз пересматривал, но видимо я не главный судья матча и на VAR я не сижу.
Я вообще не болельщик Баварии, но как говорится просто справедливость дороже. И если бы не это удаление, то откровенно говоря у Боруссии наврядли было бы столько возможностей забить в ворота Баварии три мяча. Но, увы, такое бывает частенько в футболе, когда заведомый фаворит терпит поражение.
Такого краха я конечно же не ожидал. Но в любом случае всех болельщиков Мюнхенгладбаха с Победой.
Оказывается и в Бундеслиги бывает такое судейство. Как можно было показать красную карточку в самом начале матча, ещё и за очень очень сомнительный фол . Несколько раз пересматривал, но видимо я не главный судья матча и на VAR я не сижу.
Я вообще не болельщик Баварии, но как говорится просто справедливость дороже. И если бы не это удаление, то откровенно говоря у Боруссии наврядли было бы столько возможностей забить в ворота Баварии три мяча. Но, увы, такое бывает частенько в футболе, когда заведомый фаворит терпит поражение.