«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию».

1676737764

сегодня, 19:29

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче 21-го тура Бундеслиги (3:1).

Хозяева открыли счёт на 13-й минуте усилиями Ларса Штиндля. Эрик Чупо-Мотинг на 35-й сравнял. Йонас Хофманн на 55-й вывел «чёрно-бело-зелёных» вперёд. Маркус Тюрам на 84-й забил 3-й мяч хозяев. Маркус Тель на 90+3-й отметился последним голом во встрече. На 8-й минуте гости остались в меньшинстве, удалился Дайотчанкуль Упамекано.

«Боруссия» занимает 8-е место в чемпионате Германии с 29 очками. «Бавария» лидирует в турнире, у команды 43 балла.