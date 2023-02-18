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«Жирона» крупно обыграла «Альмерию». В матче было 8 голов

сегодня, 00:59
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона6 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Жирона» победила «Альмерию» в матче 22-го тура Ла Лиги (6:2).

Счёт на 8-й минуте открыл Валентин Кастельянос. Виктор Цыганков на 34-й удвоил преимущество хозяев. Родриго Рикельме на 36-й сделал цифры на табло более крупными. Хави на 43-й забил 4-й гол «Жироны». На 66-й у гостей отличился Ларжье Рамазани. Иван Мартин на 77-й забил 5-й мяч «жирондинцев». На 79-й 6-й гол хозяев забил Кристиан Стуани. Точку в игре поставил Эль-Билаль Туре на 81-й.

«Жирона» занимает 11-е место в чемпионате Испании с 27 очками, «Альмерия» — 15-я с 22 баллами.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:47
Этот сезон один из самых удачных сезонов Жироны, есть ещё возможность даже подняться повыше
Гость
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