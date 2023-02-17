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«Зенит» уступил «Сепахану» в контрольной игре

сегодня, 17:00
СепаханЛоготип футбольный клуб Сепахан (Исфахан)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Иранский «Сепахан» переиграл «Зенит» в контрольном матче (2:0).

Мухаммад Горбани открыл счет на 4-й минуте, удвоил преимущество команды Мохаммад Данешгар.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уралом».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 20:35, ред.
Тренделя пора снимать
Asper
Asper ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 19:42
😂 Я так и думал, просто уточнил. Ну ещё не видел как выглядит Кирш
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 19:40
Бакаев! Алип - седьмой!)
Asper
Asper ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 19:32
Чисто из любопытства - три раза пересчитал, но так и не понял: кто шестой-то?
протон
протон
сегодня в 18:44
Рано еще в Азию нам!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:37
Пожалели Зенит.) Не засчитали чистый 3й гол. Не было там в момент передачи вне игры.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:49
Игроки,живущие под боком,обыграли заокеанских "кудесников мяча".
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:42
«Зенит»: Кержаков (Васютин, 46), Чистяков (Круговой, 46), Дуглас Сантос (Барриос, 46), Караваев (Малком, 46), Адамов (Сутормин, 46), Бакаев (Мостовой, 46), Козлов (Родригао, 46), Вендел (Сергеев, 46), Кузяев (Кирш, 85), Кассьерра (Ерохин, 46), Мантуан (Алип, 46).
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Видимо 6 негров для победы над чемпионом Ирана маловато! Пора Семаку снова пальмы трусить!)
112910415
112910415
сегодня в 17:09
суровый могучий Сепахан !
LOpp
LOpp
сегодня в 17:05, ред.
Зенит уступил Сепахану в 4-ом квалификационном раунде азиатской лиги чемпионов и покинул турнир.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:04, ред.
Чемпион Ирана даже не прочувствовал чемпиона Газпрома !)
Это вам не с Уралом в ничью катать !)
Ну вот сейчас начнётся от болельщиков Зенита , - да это товорняк, это не серьёзно . А этот клуб тоже далеко не Барселона и Реал !)
Гость
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