«Зенит» уступил «Сепахану» в контрольной игре

Иранский «Сепахан» переиграл «Зенит» в контрольном матче (2:0).
Мухаммад Горбани открыл счет на 4-й минуте, удвоил преимущество команды Мохаммад Данешгар.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уралом».
Иранский «Сепахан» переиграл «Зенит» в контрольном матче (2:0).
Мухаммад Горбани открыл счет на 4-й минуте, удвоил преимущество команды Мохаммад Данешгар.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уралом».
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Видимо 6 негров для победы над чемпионом Ирана маловато! Пора Семаку снова пальмы трусить!)
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Видимо 6 негров для победы над чемпионом Ирана маловато! Пора Семаку снова пальмы трусить!)
Это вам не с Уралом в ничью катать !)
Ну вот сейчас начнётся от болельщиков Зенита , - да это товорняк, это не серьёзно . А этот клуб тоже далеко не Барселона и Реал !)
Это вам не с Уралом в ничью катать !)
Ну вот сейчас начнётся от болельщиков Зенита , - да это товорняк, это не серьёзно . А этот клуб тоже далеко не Барселона и Реал !)