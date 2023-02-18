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«Наполи» обыграл «Сассуоло» усилиями Кварацхелии и Осимхена

сегодня, 00:47
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Сассуоло» проиграл «Наполи» в матче 23-го тура Серии А (0:2).

У гостей на 12-й минуте игры отличился Хвича Кварацхелия. На 33-й забил Виктор Осимхен.

«Сассуоло» занимает 15-е место в чемпионате Италии после 23 матчей, имея в активе 24 очка. «Наполи» лидирует в турнире, у команды 62 балла.

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Все комментарии
nv9hzz7zckcf
nv9hzz7zckcf
сегодня в 03:36
Хвича с Витьком колпашат все Апеннины
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:15
Остается в ЛЧ пошуметь
3ton
3ton
сегодня в 01:41
В одном топ-чемпионате чемпион на 99% известен
Наполи только сами себе могут помешать
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:34
У Наполи очень мало шансов не стать чемпионами.
Футбол_пиво
Футбол_пиво
сегодня в 01:26
...Хвича...Он нашёл свою команду!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:05
Браво Наполи!!!
Что бы расчемпиониться :
Интер приглашает Лукаку...Рома зовёт Моуриньо...Ювентус - без комментариев..

А надо то всего было..просто пригласить Кварацхелию ...))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
Наполи с заслуженной Победой. Хвича красавчик.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:53
Хвича продолжает забивать,чтоб они без него делали!
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