«Наполи» обыграл «Сассуоло» усилиями Кварацхелии и Осимхена

«Сассуоло» проиграл «Наполи» в матче 23-го тура Серии А (0:2).
У гостей на 12-й минуте игры отличился Хвича Кварацхелия. На 33-й забил Виктор Осимхен.
«Сассуоло» занимает 15-е место в чемпионате Италии после 23 матчей, имея в активе 24 очка. «Наполи» лидирует в турнире, у команды 62 балла.
Наполи только сами себе могут помешать
Наполи только сами себе могут помешать
Что бы расчемпиониться :
Интер приглашает Лукаку...Рома зовёт Моуриньо...Ювентус - без комментариев..
А надо то всего было..просто пригласить Кварацхелию ...))
Что бы расчемпиониться :
Интер приглашает Лукаку...Рома зовёт Моуриньо...Ювентус - без комментариев..
А надо то всего было..просто пригласить Кварацхелию ...))