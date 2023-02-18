«Наполи» обыграл «Сассуоло» усилиями Кварацхелии и Осимхена

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сегодня, 00:47

«Сассуоло» проиграл «Наполи» в матче 23-го тура Серии А (0:2).

У гостей на 12-й минуте игры отличился Хвича Кварацхелия. На 33-й забил Виктор Осимхен.

«Сассуоло» занимает 15-е место в чемпионате Италии после 23 матчей, имея в активе 24 очка. «Наполи» лидирует в турнире, у команды 62 балла.