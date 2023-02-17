«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таавоном». У Роналду — два ассиста

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таавон» в матче 17-го тура саудовской Премьер-Лиги (2:1).
Хозяева вышли вперед на 17-й минуте усилиями Гариба Абдулрахмана. Альваро Медран сравнял на 47-й. Победу домашней команде принёс Абдулла Маду на 78-й. Нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился двумя передачами.
«Аль-Наср» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков. «Аль-Таавон» расположился на 5-м месте с 30 баллами.
Набирает спортивную форму..
Щас на кумысе и не такие чудеса нам покажет факир кожаного мяча!)
Набирает спортивную форму..
Щас на кумысе и не такие чудеса нам покажет факир кожаного мяча!)