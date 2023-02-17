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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таавоном». У Роналду — два ассиста

сегодня, 20:15
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-ТаавонМатч завершен

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таавон» в матче 17-го тура саудовской Премьер-Лиги (2:1).

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте усилиями Гариба Абдулрахмана. Альваро Медран сравнял на 47-й. Победу домашней команде принёс Абдулла Маду на 78-й. Нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился двумя передачами.

«Аль-Наср» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков. «Аль-Таавон» расположился на 5-м месте с 30 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:37
Взрослеет парень...
Набирает спортивную форму..
Щас на кумысе и не такие чудеса нам покажет факир кожаного мяча!)
Baggio R.
Baggio R. ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 20:24
Скорее, потешить собственное самолюбие.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:22
Пошёл деньги Рон отрабатывать
Гость
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