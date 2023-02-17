«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таавоном». У Роналду — два ассиста

В Серии А — серьёзная борьба за еврокубки. В топ-5 может ворваться даже команда Миранчука Шансы есть и у «Ювентуса».

«Брайтон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги