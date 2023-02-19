Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе: «Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной»

вчера, 19:46

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отрицает конфликт со своим одноклубником Неймаром.

Я не показывал пальцем на Неймара и не атаковал его, когда заявил, что нам нужно хорошо есть и спать. Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной, и он скоро вернётся. Он нам нужен.

Ранее сообщалось, что бразилец пошёл в McDonalds после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп: «Кариус замечательный вратарь, поэтому „Ньюкасл“ его и приобрёл»
Вчера, 23:36
Сунесс назвал единственного английского игрока мирового уровня
Вчера, 23:27
Пимента: "Доннарумму называют «лучшим в мире», а через минуту – «занозой»
Вчера, 23:14
Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно?»
Вчера, 22:56
Агбонлахор считает, что Поттер должен покинуть «Челси»
Вчера, 22:36
Бенитес: «У Нуньеса есть скорость, и он представляет собой угрозу»
Вчера, 20:35
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:36
а я надеюсь что будет серьезной
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:34
Я в курсе друг не стал перечислять всех. Я прекрасно знаю ваши труды достаточно пройтись по вашим ставкам. И по активности как вы комментируете. Вы всегда уважительны ко всем. Вот хотите, верьте хотеть нет. Я общался насчет вас со своей девушкой она тоже любит футбол. Я ей говорю есть игрок Шуnя771 он очень открытый человек и очень вежливый. Я лично завидую вашей доброте белой завистью
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:21
В группе Нетто не только A.S.A зарабатывает непосильно тяжёлым трудом....))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:20
Он сам виноват... С мячом надо расставаться вовремя... Его уже не поменять... Он думает, что за его дриблинг ему ЗМ дадут... ЗМ дают за игру головой... Месси знает..
протон
протон
вчера в 20:09, ред.
Longless
Пора уже что - то сделать с клоноводоведением.
Есть игрок в группе Нетто A.S.A с большим трудом зарабатывает каждый балл. Если бы моя воля все баллы отдал ему что бы вас обыграть.
Я лично не воспринимаю ваши победы как за труд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:02
Жаль будет потерять такого игрока перед ЛЧ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 