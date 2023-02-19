Мбаппе: «Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной»

Нападающий ПСЖ отрицает конфликт со своим одноклубником .

Я не показывал пальцем на Неймара и не атаковал его, когда заявил, что нам нужно хорошо есть и спать. Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной, и он скоро вернётся. Он нам нужен.