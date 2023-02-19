Мбаппе: «Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отрицает конфликт со своим одноклубником Неймаром.
Я не показывал пальцем на Неймара и не атаковал его, когда заявил, что нам нужно хорошо есть и спать. Надеюсь, травма Неймара не окажется серьёзной, и он скоро вернётся. Он нам нужен.
Ранее сообщалось, что бразилец пошёл в McDonalds после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.
Пора уже что - то сделать с клоноводоведением.
Есть игрок в группе Нетто A.S.A с большим трудом зарабатывает каждый балл. Если бы моя воля все баллы отдал ему что бы вас обыграть.
Я лично не воспринимаю ваши победы как за труд.
Пора уже что - то сделать с клоноводоведением.
Есть игрок в группе Нетто A.S.A с большим трудом зарабатывает каждый балл. Если бы моя воля все баллы отдал ему что бы вас обыграть.
Я лично не воспринимаю ваши победы как за труд.