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Тухель может вернуться в ПСЖ, но ему потребуются гарантии

сегодня, 09:48

В «Пари Сен-Жермен» рассматривают вариант с назначением Томаса Тухеля главным тренером команды, сообщает Evening Standard.

По информации источника, в клубе разочарованы в Кристофе Гальтье. Отмечается, что немецкий специалист может вернуться, но ему потребуются гарантии защиты от давления игроков, также одним из условий станет возможность сосредоточиться на тренерской работе, не сильно отвлекаясь на трансферную деятельность клуба. Также Тухель будет иметь дело с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем, а не с бывшим спортивным директором Леонардо, с которым у тренера был конфликт.

Тухель возглавлял ПСЖ с 2018 по 2020 год.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:53
В зверинец требуется новый дрессировщик, гарантий, что вас не покусают не даём!
Tex
Tex
сегодня в 13:28
На мой взгляд Томас Тухель один из самых осмысленных тренеров здесь и сейчас в мире. Он ставит понятный и привлекательный атакующий футбол. То, что в Челси не все получалось в первую очередь было связано с качеством исполнителей, который физически не тянули прививаемый им футбол. Они в принципе продолжают ярко демонстрируют свой уровень и без Тухеля
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 13:10
Сомнительно... Но возможно..
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
Главная гарантия - огромная компенсация при досрочном увольнении.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 11:50
Тухелю надо подождать до лета. Если Бавария не выиграет чемпионат и вылетит из ЛЧ раньше 1/2 финала, то Юлика попросят на выход и пригласят Томаса.
112910415
112910415
сегодня в 11:42
тренер хороший
да дело-то безнадёжное ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Juventus CR7 (раскрыть)
сегодня в 10:56, ред.
Топ клуб на то и ТОП, что в случае отсутствия результатов (трофеев) тренера там меняют каждый год. Тенденция утопическая, но увы, что имеем, то имеем.

Согласен что в одну реку дважды не входят и ТТ, по всей видимости, метит в Баварию, однако ПСЖ в отсутствии дурачка (Леонардо), по части давления и вмешательства в работу тренера, ситуацию выправил. Другое дело - Галтье не тянет..., не по сеньке, как говориться, шапка.

P.S. Хотелось бы конечно чтоб Тухеля в Париж повторно заарканили, но боюсь немец не пойдёт. Я б на его месте (хоть и симпатизирую ПСЖ) не пошёл бы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:55
Условия :СМенить половину состава и руководство командой,включая президента клуба...не,лучше президента Пятой республики.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:45
Такой тренер и нужен этому проекту....но только при условии того, чтоб ему не мешали работать. Этим зажравшимся игрокам нужен строгий и авторитетный дядька, и из свободных сейчас таких два это Зидан и Тухель! Возможно им еще подойдет Диего Симеоне, но на данный момент он работает, а вот в конце сезона может и покинет свой пост.
Лично я не считаю Галтье слабым тренером, но вот авторитета видимо нехватает, и частые скандалы выходят наружу
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 10:18
Когда денег очень много то они мешают работать !
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:09
Тут другой вопрос оно ему надо??? Зачем снова туда возвращаться где не видно просвета. Лучше если что подождать и взяться за команду достойную такому тренеру. Где будут ценить работу тренера, а не менять из года в год. Сейчас всё зависит конечно же от решение самого тренера. Побывав уже там он навернека взвесит все за и против!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:52
Все может быть,хорошая кандидатура.
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