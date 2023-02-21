Тухель может вернуться в ПСЖ, но ему потребуются гарантии

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сегодня, 09:48

В «Пари Сен-Жермен» рассматривают вариант с назначением главным тренером команды, сообщает Evening Standard.

По информации источника, в клубе разочарованы в Кристофе Гальтье. Отмечается, что немецкий специалист может вернуться, но ему потребуются гарантии защиты от давления игроков, также одним из условий станет возможность сосредоточиться на тренерской работе, не сильно отвлекаясь на трансферную деятельность клуба. Также Тухель будет иметь дело с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем, а не с бывшим спортивным директором Леонардо, с которым у тренера был конфликт.