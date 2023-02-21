Тухель может вернуться в ПСЖ, но ему потребуются гарантии

В «Пари Сен-Жермен» рассматривают вариант с назначением Томаса Тухеля главным тренером команды, сообщает Evening Standard.
По информации источника, в клубе разочарованы в Кристофе Гальтье. Отмечается, что немецкий специалист может вернуться, но ему потребуются гарантии защиты от давления игроков, также одним из условий станет возможность сосредоточиться на тренерской работе, не сильно отвлекаясь на трансферную деятельность клуба. Также Тухель будет иметь дело с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем, а не с бывшим спортивным директором Леонардо, с которым у тренера был конфликт.
Тухель возглавлял ПСЖ с 2018 по 2020 год.
Лично я не считаю Галтье слабым тренером, но вот авторитета видимо нехватает, и частые скандалы выходят наружу
Лично я не считаю Галтье слабым тренером, но вот авторитета видимо нехватает, и частые скандалы выходят наружу
Согласен что в одну реку дважды не входят и ТТ, по всей видимости, метит в Баварию, однако ПСЖ в отсутствии дурачка (Леонардо), по части давления и вмешательства в работу тренера, ситуацию выправил. Другое дело - Галтье не тянет..., не по сеньке, как говориться, шапка.
P.S. Хотелось бы конечно чтоб Тухеля в Париж повторно заарканили, но боюсь немец не пойдёт. Я б на его месте (хоть и симпатизирую ПСЖ) не пошёл бы.
Согласен что в одну реку дважды не входят и ТТ, по всей видимости, метит в Баварию, однако ПСЖ в отсутствии дурачка (Леонардо), по части давления и вмешательства в работу тренера, ситуацию выправил. Другое дело - Галтье не тянет..., не по сеньке, как говориться, шапка.
P.S. Хотелось бы конечно чтоб Тухеля в Париж повторно заарканили, но боюсь немец не пойдёт. Я б на его месте (хоть и симпатизирую ПСЖ) не пошёл бы.