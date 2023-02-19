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«Челси» не будет увольнять Поттера после поражения последнему клубу АПЛ

сегодня, 09:13

Вчера «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:1), который находится на последнем месте в таблице АПЛ.

По данным источника, руководство «синих» всё ещё поддерживает главного тренера клуб Грэма Поттера, не рассматривая вариант с его увольнением.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 14:53
Только если клуб устраивает 1 трофей в 10 лет, то стратегия норм...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:46
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:34
Увидим все части "Поттериады" :

"Грэм Поттер и филосовский порожняк"
"Грэм Поттер и узник «Стэмфорд Бридж»
"Челси и Тренер-Полукровка"
"Грэм Поттер и Кубок Лиги"
"Грэм Поттер : Возвращение в Чемпионшип "
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:13
Артету тоже терпели. Может это того и стоит!
112910415
112910415
сегодня в 13:11
заявление про поддержку обычно предшествует увольнению
Mi6
Mi6
сегодня в 12:52
Зачем им Поттер, когда слуц сидит без работы?))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:38
Думаю не большой шанс к дадут
dok66
dok66
сегодня в 12:26
Завидное упрямство хозяев Челси , или полная некомпетентность ? Скорее всего и то , и другое .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:24
"Святым" не грех и проиграть...!)
Может Грэм Поттер настолько дальновидный и заручившись поддержкой сверху...., со следующей игры начнёт всех выносить "в одну калитку"!)
3ton
3ton
сегодня в 12:14
Ну поражения еще ладно , но команда не может забить.
Не могут даже последней команде забить
Я уже за такую атаку бы уволил , когда у тебя нападение на 500 млн
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 11:58
О, да. Как же мне это нравится. Пусть продержится до матча с Дортмундом.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:39
Если к примеру этот Челси возьмёт лч в этом сезоне,то Поттера можно признать гением,а если откровенно вылет от Боруссии будет приговором.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:06

Самый злободневный сейчас вопрос у многих тренеров!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:40
Я все понимаю проблемы у Челси очевидные и видны невооружённым глазом. Но поражение дома последней команде это уже перебор. Его походу уволят когда у команды никаких шансов не будет на Еврокубки на ближайшие сезоны, вылет в в Чемпионшип или будет борьба за место под солнцем Премьер лиги. Уже сейчас необходимо руководству включатся в ситуацию. Так как тренер явно не в состоянии решить данную проблему!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:29
Всё идёт по плану! Поттер, верим!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:19
Надо дать ему ещё оди два матча и гнать в шею если не будет игры!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:16
Сезон тренер уже провалил, но сначала нужно найти замену, а потом выгонять.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:01
Пусть доработает до конца чемпионата.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:00
Но увольнение уже напрашивается
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:46
С таким составом,и проиграть!! Бардак полнейший и безвкусица!!
bda6bgxygdhc
bda6bgxygdhc ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 09:35
Ну ты же сам всё знаешь фанат крыльев.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:33
Уже не смешно
ufa3fu894yu3
ufa3fu894yu3
сегодня в 09:25
Раньше (до 2022 года) я искренне переживал за Челси и болел за клуб и радовался их достижениям, но теперь меня даже радует, что происходит с некогда великим клубом.
Грубо? Нет! Они сами заслужили такого отношения и думаю, что таких как я очень много.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:23
Уволят когда Челси будет на последнем месте, но будет уже поздно.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:19
Поттер, наверное, с кем-то поспорил, что его не уволят при любых раскладах. Вот и испытывает руководство. С каждым матчем новое дно пробивает. Нужно еще на 500 млн закупиться
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