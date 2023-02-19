«Челси» не будет увольнять Поттера после поражения последнему клубу АПЛ

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сегодня, 09:13

Вчера «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:1), который находится на последнем месте в таблице АПЛ .

По данным источника, руководство «синих» всё ещё поддерживает главного тренера клуб , не рассматривая вариант с его увольнением.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии.