Вчера «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:1), который находится на последнем месте в таблице АПЛ.
По данным источника, руководство «синих» всё ещё поддерживает главного тренера клуб Грэма Поттера, не рассматривая вариант с его увольнением.
«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии.
"Грэм Поттер и филосовский порожняк"
"Грэм Поттер и узник «Стэмфорд Бридж»
"Челси и Тренер-Полукровка"
"Грэм Поттер и Кубок Лиги"
"Грэм Поттер : Возвращение в Чемпионшип "
"Грэм Поттер и филосовский порожняк"
"Грэм Поттер и узник «Стэмфорд Бридж»
"Челси и Тренер-Полукровка"
"Грэм Поттер и Кубок Лиги"
"Грэм Поттер : Возвращение в Чемпионшип "