Почеттино может во второй раз возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает варианты замены Антонио Конте, который может покинуть клуб в конце сезона.
По данным источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является Мариусио Почеттино, который уже тренировал «шпор» с 2014 по 2019 год.
Кроме того, вариант с приглашением Почеттино рассматривает «Атлетико» на случай ухода Диего Симеоне. Среди других кандидатов на должность нового наставника «матрасников» фигурируют Марселино и Луис Энрике.
прошлый опыт был редкостно успешным !
прошлый опыт был редкостно успешным !
К сожалению в марте и апреле этой группы не будет... не буду загадывать, но планирую что она будет в мае...
К сожалению в марте и апреле этой группы не будет... не буду загадывать, но планирую что она будет в мае...