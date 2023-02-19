Почеттино может во второй раз возглавить «Тоттенхэм»

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сегодня, 08:51

«Тоттенхэм» рассматривает варианты замены , который может покинуть клуб в конце сезона.

По данным источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является , который уже тренировал «шпор» с 2014 по 2019 год.

Кроме того, вариант с приглашением Почеттино рассматривает «Атлетико» на случай ухода . Среди других кандидатов на должность нового наставника «матрасников» фигурируют и .