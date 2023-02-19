Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Почеттино может во второй раз возглавить «Тоттенхэм»

сегодня, 08:51

«Тоттенхэм» рассматривает варианты замены Антонио Конте, который может покинуть клуб в конце сезона.

По данным источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является Мариусио Почеттино, который уже тренировал «шпор» с 2014 по 2019 год.

Кроме того, вариант с приглашением Почеттино рассматривает «Атлетико» на случай ухода Диего Симеоне. Среди других кандидатов на должность нового наставника «матрасников» фигурируют Марселино и Луис Энрике.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» не будет увольнять Поттера после поражения последнему клубу АПЛ
Сегодня, 09:13
СлухиКампуш связался с Моуриньо по поводу возможного перехода в ПСЖ
17 февраля
СлухиЗидан близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ
17 февраля
СлухиБразильская конфедерация футбола пытается пригласить Анчелотти
17 февраля
СлухиФутболисты ПСЖ сомневаются в Гальтье
17 февраля
СлухиАллегри может возглавить сборную Италии
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:14
хорошо бы
прошлый опыт был редкостно успешным !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:02
Хотелось бы посмотреть на второе пришествие его в Тотенхем
ДСА
ДСА
сегодня в 10:18
Конте ещё не сошел с дистанции.
shlomo2
shlomo2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:53
Добра, Вам!
К сожалению в марте и апреле этой группы не будет... не буду загадывать, но планирую что она будет в мае...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:03
Вполне возможный вариант тем более уже так было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 