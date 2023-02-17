Зидан близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

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сегодня, 17:08

Экс-тренер «Реала» имеет шансы возглавить ПСЖ .

Нынешний наставник парижан может быть уволен в ближайшее время: команда потерпела три поражения подряд впервые с 2011 года, а футболистам некомфортно работать под руководством специалиста. Судьба Гальтье решится после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане и ранее проявляли интерес к Зидану, однако на данный момент официальных контактов клуба со специалистом не было. Конкретное предложение может последовать в ближайшие недели.