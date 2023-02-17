Зидан близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить ПСЖ.
Нынешний наставник парижан Кристоф Гальтье может быть уволен в ближайшее время: команда потерпела три поражения подряд впервые с 2011 года, а футболистам некомфортно работать под руководством специалиста. Судьба Гальтье решится после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Парижане и ранее проявляли интерес к Зидану, однако на данный момент официальных контактов клуба со специалистом не было. Конкретное предложение может последовать в ближайшие недели.
но пока не достоверно
но пока не достоверно