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Зидан близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

сегодня, 17:08

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить ПСЖ.

Нынешний наставник парижан Кристоф Гальтье может быть уволен в ближайшее время: команда потерпела три поражения подряд впервые с 2011 года, а футболистам некомфортно работать под руководством специалиста. Судьба Гальтье решится после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане и ранее проявляли интерес к Зидану, однако на данный момент официальных контактов клуба со специалистом не было. Конкретное предложение может последовать в ближайшие недели.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:08
Подождите, дайте Бавария раскатает парижан окончательно, а там хоть трёх Зиданов назначайте)
112910415
112910415
сегодня в 20:00
весьма интересно
но пока не достоверно
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 18:40
Здесь не игрокам не комфортно работать с тренером. Игроки некоторые сильно много на себя берут. Если Зидан все таки возглавит команду то ему необходимо будет минимум пол команды разменять. Иначе он ничего не поменяет в результате. И Зидану необходимо будет строить команду под себя, чтобы не было личностей которые требуют покупать определённых игроков а также после матча некоторые личности говорят игрокам куда, когда и кому отдавать передачи. Одним словом кто бы не пришел ничего не изменится не выпроводив из команды пару тройку личностей!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:23
По степени звёздности Зидан вполне соответствует ПСЖ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:16
Если в ПСЖ придёт Зидан - это был бы интересный вариант.
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