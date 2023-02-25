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Роналду оформил хет-трик в первом тайме игры «Аль-Насра» с клубом «Дхамк»

25 февраля 2023, 19:42
ДхамкЛоготип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)0 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Дхамк» уступает «Аль-Насру» в матче чемпионата Саудовской Аравии (0:3). Игра продолжается.

В первом тайме хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду, забивший на 18-й, 23-й и 44-й минуте поединка. Ранее во время встречи с клубом «Аль-Вахда» португалец оформил покер.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
25 февраля в 23:52
Да он постарел,это видно но хозяева Ньюкасла вполне могут его на сезон туда определить
karnager
karnager
25 февраля в 23:38
На самом деле все просто: Роналду и бабки заработает, и не будет сильно травмироваться, играет в удовольствие, да еще и по кол-ву голов станет первым. Пеле же 1200 голов забил по его подсчетам, там были и дворовые турики, так что СА вполне себе официальный подсчет ведет. Может и до 1000 дойти КриРо
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
25 февраля в 23:35
Ну не тянет он абсолютно. Просел, сдал физически. Сейчас он может только в такой слабой лиге играть и зарабатывать космические деньги.
Вам по старой памяти хочется его видеть в АПЛ, но его там не хотят видеть, да и на скамейке запасных он себя не представляет, а то сидел бы сейчас в МЮ.
Для него лучше играть в Аль-Насре, чем сидеть в МЮ.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
25 февраля в 23:32
Может и не нужен но Аль Наср и Ньюкасл пренадлежат одним владельцам и если сороки попадут в лч почему бы Кришу не сыграть там сезон?
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
25 февраля в 23:28
Ему идёт в детском саду! Там он круче всех. В Европе он никому не нужен.
Усы Пескова...
Усы Пескова... ответ Tirkesh Annamyradow (раскрыть)
25 февраля в 23:24
Только у Рибери украл? 😀
eleven LC
eleven LC ответ Tirkesh Annamyradow (раскрыть)
25 февраля в 23:03
Кто мы объясняем?
Ты меня с кем то перепутал,Рон забил за Реал 450 голов и я лично ему за это благодарен
Потому что 22 года болею за Реал!
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow ответ Андрей Сазонов (раскрыть)
25 февраля в 22:21
Роналду перёд. Дым идёт . Идёт дым . Тушить не может кто-то себя
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow ответ eleven LC (раскрыть)
25 февраля в 22:18
Роналду везде показывает как играть футбол. Он доказал на веки. Во Франции он может забить 1000000000000009900000000 голов . Ему до лампочки всё это. Он просто не украл у Левандовского и Вандейка ЗМ. Отличие из некоторых. И ещё Финале в Катаре тоже подкупили игру и вы всё ещё что-то объясняете. Роналду отец мирового футбола !!!!!
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow ответ memphis (раскрыть)
25 февраля в 22:13
Роналду ты экстракласс . Одни колхозники ..... вокруг
112910415
112910415
25 февраля в 22:12
по почему, почему он раньше не пришёл в эти волшебные места ?!
memphis
memphis
25 февраля в 21:14
Шейхи ради пиара, после нескольких бездарных его игр решили просто купить ему покеры и хет-трики
Expert soccer
Expert soccer
25 февраля в 21:13
Нормально так прикалывается за 200 лямов бакинских в год
Андрей Сазонов
Андрей Сазонов ответ dok66 (раскрыть)
25 февраля в 21:10
ага, оживился в лиге верблюдов)
Андрей Сазонов
Андрей Сазонов ответ Tirkesh Annamyradow (раскрыть)
25 февраля в 21:10
это ты на них смотри и нашли..кивай))
dok66
dok66
25 февраля в 21:10
Жив , курилка , однако !
eleven LC
eleven LC
25 февраля в 20:52
Криштьяну надо летом в Европу возвращаться в условный Ньюкасл например
В Аравии ему слишком легко
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow ответ Futurista (раскрыть)
25 февраля в 20:26
Смотри до 100 лет голы Роналду. П.....
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow ответ Futurista (раскрыть)
25 февраля в 20:25
Во Франции тоже ждём много голов но там хуже уличного футбола
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow
25 февраля в 20:23
Роналду ты класс ! У ослов дым идёт)))
sir_Alex
sir_Alex
25 февраля в 19:59
Так и Пеле перегонит 😄😁😊
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
25 февраля в 19:54
Такого и в помине нет. Просьба не придумывать теорий заговора против Вас. Вопрос закрыт.
Futurista
Futurista
25 февраля в 19:50
Теперь ни одной игры без покер или хет-трика...
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