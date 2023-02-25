Роналду оформил хет-трик в первом тайме игры «Аль-Насра» с клубом «Дхамк»

1677343357

25 февраля 2023, 19:42

«Дхамк» уступает «Аль-Насру» в матче чемпионата Саудовской Аравии (0:3). Игра продолжается.

В первом тайме хет-трик оформил нападающий , забивший на 18-й, 23-й и 44-й минуте поединка. Ранее во время встречи с клубом «Аль-Вахда» португалец оформил покер.