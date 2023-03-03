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«Реал» проиграл домашний матч впервые за 11 месяцев

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los-desperados
los-desperados
вчера в 12:45
победили мы, но все же на камп ноу все может быть, не удивлюсь если не пройдем в финал
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:51
Долго держался рекорд сливочных. Но они проиграли достойному сопернику, который в этом сезоне может взять как и кубок так и чемпионство. Шанс у королевского клуба был на кубок но и в нем они вылетели от главного конкурента и у себя дома. Это говорит лишь об одном что в чемпионате клуб из Каталонии заслуженно идёт к своим трофеям!
112910415
112910415
вчера в 10:41
удивительная победа Барсы !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:23
Тоже конченые нашли когда проигрывать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:23
Теперь на очереди Ливерпуль...
shur
shur
вчера в 10:05, ред.
..."рад" за Барсу, на чужом поле выстояла, да ещё с победой!
А у нас опять бардак, старая гвардия не тянула,а молодёжь в
лице Винисиуса совершала нервные рывки по краю и в центре!
Опять эта самоуверенность в отыгрыше , а нет не прокатило!
Мне кажется и Бензема устал от этой суеты!!! А вы говорите куда нам Мбаппе, сюда и немедля!!!
drug01
drug01
вчера в 09:58
Но есть ещё второй матч
Гость
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