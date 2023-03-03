«Реал» проиграл домашний матч впервые за 11 месяцев

1677826152

вчера, 09:49

«Реал» уступил «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Таким образом, мадридский клуб проиграл первый домашний матч с апреля 2022 года. Тогда «сливочные» уступили «Челси» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.