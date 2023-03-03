«Реал» проиграл домашний матч впервые за 11 месяцев

«Реал» уступил «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Таким образом, мадридский клуб проиграл первый домашний матч с апреля 2022 года. Тогда «сливочные» уступили «Челси» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Реал» уступил «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Таким образом, мадридский клуб проиграл первый домашний матч с апреля 2022 года. Тогда «сливочные» уступили «Челси» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
А у нас опять бардак, старая гвардия не тянула,а молодёжь в
лице Винисиуса совершала нервные рывки по краю и в центре!
Опять эта самоуверенность в отыгрыше , а нет не прокатило!
Мне кажется и Бензема устал от этой суеты!!! А вы говорите куда нам Мбаппе, сюда и немедля!!!
А у нас опять бардак, старая гвардия не тянула,а молодёжь в
лице Винисиуса совершала нервные рывки по краю и в центре!
Опять эта самоуверенность в отыгрыше , а нет не прокатило!
Мне кажется и Бензема устал от этой суеты!!! А вы говорите куда нам Мбаппе, сюда и немедля!!!