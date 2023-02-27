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ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Кубок Английской Лиги 2022/2023

МЮ вышел на 1-е место по победам в Кубке Англии и Кубке Лиги

27 февраля 2023, 13:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времён Жозе Моуриньо, одержав победу в финале Кубка Английской Лиги над «Ньюкаслом» (2:0).

Для манкунианцев эта победа стала 18-й в Кубке Лиги и Кубке Англии вместе взятых. Таким образом, МЮ вышел на первое место в стране по количеству побед в национальных кубковых турнирах, обойдя «Ливерпуль». На счету «Юнайтед» 12 выигранных Кубков Англии и 6 Кубов Английской Лиги.

МЮ вышел на 1-е место по победам в Кубке Англии и Кубке Лиги

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Все комментарии
shur
shur ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 11:12
...где то тяжело вздохнули мерсисайдцы...!
shur
shur ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 11:10
...дружище, представь себе, что каждый год Юве чемпион Италии, скучно и потом это же показатель уровня футбола
в стране, конкуренция вот спасательный круг...! Смотри
англичане по 3-5 клубов воюют на различных турнирах...!
Juventus CR7
Juventus CR7
27 февраля в 16:30
Время красных дьяволов уже прошло. Сейчас кое где могут 1 кубок взять, а раньше по дублю хет трику брали кубков за сезон. А сейчас пришло время больших денег и они тоесть команды с колоссальными финансовыми влияниями рулят во всем мире. Но несмотря на это МЮ в некоторых моментов все равно держит марку!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Иван Стаканов (раскрыть)
27 февраля в 15:32
Для Пепа этот трофей самый предпочитаемый и тут есть стимул к чему стремиться )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 14:07
Много у них там всяких кубков.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
27 февраля в 13:41
МЮ нашел своего тренера, в следующем сезоне будут с Ман Сити бороться за чемпионство
Иван Стаканов
Иван Стаканов
27 февраля в 13:30
Так вот зачем в Англии столько чашек)
Чтобы безумные траты оправдать горшком)))

Ждем повторение достижения с Моуром!
Евротрофей на Олдтрафорд!!
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 13:25
Ливерпуль теперь догонит не скоро.
Гость
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