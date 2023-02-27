МЮ вышел на 1-е место по победам в Кубке Англии и Кубке Лиги

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времён Жозе Моуриньо, одержав победу в финале Кубка Английской Лиги над «Ньюкаслом» (2:0).
Для манкунианцев эта победа стала 18-й в Кубке Лиги и Кубке Англии вместе взятых. Таким образом, МЮ вышел на первое место в стране по количеству побед в национальных кубковых турнирах, обойдя «Ливерпуль». На счету «Юнайтед» 12 выигранных Кубков Англии и 6 Кубов Английской Лиги.
в стране, конкуренция вот спасательный круг...! Смотри
англичане по 3-5 клубов воюют на различных турнирах...!
в стране, конкуренция вот спасательный круг...! Смотри
англичане по 3-5 клубов воюют на различных турнирах...!
Чтобы безумные траты оправдать горшком)))
Ждем повторение достижения с Моуром!
Евротрофей на Олдтрафорд!!
Чтобы безумные траты оправдать горшком)))
Ждем повторение достижения с Моуром!
Евротрофей на Олдтрафорд!!