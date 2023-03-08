«Боруссия» Дортмунд сделает всё возможное, чтобы удержать Беллингема

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08 марта 2023, 16:00

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника .

Мы сделаем всё возможное, чтобы удержать Джуда в клубе на ещё один сезон.

Однако «Боруссии» будет тяжело сохранить Беллингема в своём составе, потому что на подписание игрока претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».