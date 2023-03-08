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«Боруссия» Дортмунд сделает всё возможное, чтобы удержать Беллингема

08 марта 2023, 16:00

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

Мы сделаем всё возможное, чтобы удержать Джуда в клубе на ещё один сезон.

Однако «Боруссии» будет тяжело сохранить Беллингема в своём составе, потому что на подписание игрока претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
протон
протон
08 марта в 19:34
Лучший защитник мира прямо сейчас. Плюс можно кого-то купить не из ЕС.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 18:58
Нулевой игрок
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
08 марта в 17:37
Привет, Володя!!!
Наверное ты прав! Соглашусь!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
08 марта в 17:35
Клопп знает его талант и силу!!!
А руководство Боруссии уже набивают цену!!!
За очень большие деньги перейдет в Ливерпуль.
idres
idres
08 марта в 17:19
Или пиар ход или нужно ему предложить много денег, чтобы остался.... а нужно ли оставлять его?
Capral
Capral
08 марта в 17:08
Любопытно, но кое-кто на Соккере, считает Беллингема абсолютно бесполезным игроком. Наверное, руководство Боруссии- нифига не понимает. Надо им подсказать...
adekvat
adekvat
08 марта в 17:07
Цену набивают. Немцы знают ток в деньгах.
jzr2pwnh23ht
jzr2pwnh23ht
08 марта в 16:11
Чтобы Боруссии удержать Беллингема, надо не всё возможное сделать, а сделать невозможное. И то этого хватит ненадолго
shlomo2
shlomo2
08 марта в 16:07
Если ему лично предложат контракт от которого он не сумеет отказаться, то... шмели могут "пролететь" как в прямом смысле, так и в переносном...
c7v3fvhenzja
c7v3fvhenzja
08 марта в 16:01
Вряд ли шмелям удастся противостоять давлению грандов и удержать Джуда
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 16:00
Ясно, что хотят продать втридорога.
Гость
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