«Боруссия» Дортмунд сделает всё возможное, чтобы удержать Беллингема

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.
Мы сделаем всё возможное, чтобы удержать Джуда в клубе на ещё один сезон.
Однако «Боруссии» будет тяжело сохранить Беллингема в своём составе, потому что на подписание игрока претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Наверное ты прав! Соглашусь!
Наверное ты прав! Соглашусь!
А руководство Боруссии уже набивают цену!!!
За очень большие деньги перейдет в Ливерпуль.
А руководство Боруссии уже набивают цену!!!
За очень большие деньги перейдет в Ливерпуль.