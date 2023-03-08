Холанд и Мбаппе в планах «Реала». Лишними окажутся Бензема и Винисиус

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сегодня, 15:24

Представительница Эрлинга подлила масла в огонь.

Пимента назвала «Реал» клубом мечты

После смерти Райолы его бизнес контролирует бывшая ассистентка, бразильская юриста Рафаэла Пимента. Иногда ее в СМИ по ошибке называют Рафаэлем, ведь женщин среди футбольных агентов мало. Но накануне международного дня борьбы за права женщин Рафаэла решила напомнить о себе:

Особняком АПЛ и «Реал». Или в этот чемпионат, или в этот клуб мечтает попасть каждый игрок. «Реал» сохраняет свою магию для футболиста. Возможно, сам чемпионат в Испании не такой интересный, но есть Лига чемпионов.

Нужен перевод с португальского на норвежский язык. Холанд дает понять «Манчестер Сити», что их отношения не вечны. Если у шейхов будут проблемы, вроде снятия очков за финансовые махинации и дисквалификация в Лиге чемпионов, то форвард открыт к предложениям. Также важно к голам добавить чемпионство в АПЛ . И сохранить Гвардиолу. Иначе Эрлинг соберет стратегические запасы морковки и уедет в Мадрид.

Участник сборной года ФИФА мог перебраться в Испанию прошлым летом. Думали о «Барселоне» до трансфера Левандовски. Теперь у каталонцев нет денег на контракт с Холандом. Остался «Реал». Перес понимает, что есть игровые проблемы, отсюда отрыв «Барселоны» и первые минуты в Ливерпуле. А параллельно каждый потенциальный кандидат видит кубки чемпионов в руках звезд именно «сливочных», а не других клубов. Манит магия, о которой говорит Пимента.

Ла Лига нуждается в Холанде и Мбаппе

Тебасу важно зарабатывать. Глава Ла Лиги первым из боссов элитных чемпионатов начал следить за расходами клубов, чтобы не повторилась история Бартомеу в «Барселоне». Понимает, что футбол живет в кредит. Не хочет, чтобы Перес и Лапорта правили футбольной Испанией вдвоем. Одновременно все в мире видят, что после ухода Роналду и Месси Эль Класико больше нельзя назвать единолично главным матчем планеты.

Например, следующий поединок «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» может привлечь больше внимания, чем новая битва испанских недругов. Что в Ла Лиге могут сделать, чтобы мир снова смотрел их футбол? Кроме побед в Европе, которые попробуют обеспечить и после замены Анчелотти в «Реале». По всему видно, что отношения тренера и Переса снова дали трещину, Карло может уехать загорать в Рио-де-Жанейро.

Также Примере нужны большие звезды. Беллингема, Холанда и Мбаппе мечтают заполучить многие клубы мира, но единицы могут себе позволить игроков из числа надежд нового поколения. Но вспомните, что «Реал» с Зиданом провел несколько скромных трансферных окон. У них были деньги на большие сделки. Мбаппе и Холанда в одной команде – вариант из грез Переса, но по амплуа они подходят для игры вместе.

Килиан может работать с креном на левый край, а Эрлинг – классический центрфорврад. С другой стороны, это только на бумаге идеальный вариант. «Реал» боится провала в середине поля без Каземиро, Крооса и Модрича. Через два года могут остаться без всех из легендарного треугольника, так что ставить на Килиана и Эрлинга, которые не всегда круто работают в обороне, опасно.

Винисиус и Бензема понимают ситуацию

Сегодня в «Реале» тебя на руках носят, а завтра уберут, как Касильяса, Рауля или Макелеле. Карима и Винисиуса легко задеть, хотя оба заявляли, что непробиваемые. Бензема обиделся на Алаба, что Давид не голосовал за француза в опросе на приз игроку года от ФИФА . Жуниор бросается на расистов вместо того, чтобы над ними издеваться. Эмоциональность форвардов Перес может считать минусом для «Реала».

Говорят, Винисиус не спешит продлевать контракт. Если знает от Бензема, что Мбаппе на пороге, то вполне реален его уход в другой клуб, еще и с повышением зарплаты. У «Реала» будет Эндрик, но бразилец совсем ребенок. И не будет через пару лет Бензема, ведь Карим банально завершит европейскую карьеру, уедет на Ближний Восток или в США . Поэтому готовят запасные варианты, вроде чемпиона мира.

Перес недавно настолько верил в силу слова Мбаппе и его отца, что был в шоке, когда француз остался в ПСЖ . Флорентино думал, что трансфер закрыт. Отсюда ряд острых заявлений в адрес Килиана по горячим следам. Но если Мбаппе вечером вылетит от «Баварии», а «Реал» снова будет минимум в полуфинале, то форвард задумается о своем будущем. «Реал» его любимый клуб, а Роналду был кумиром детства. Мбаппе отложил переезд, а не исключил.

Холанд тоже в АПЛ не навсегда. Поиграет за «Манчестер Сити», но когда-то говорили о его необычной мечте. Хочет показать класс во все сильных дивизионах. Тогда после Германии и Англии нужно в Испанию, чтобы поиграть в расцвете сил. А потом во Францию в ПСЖ и в Италию, когда постареет. Путь Ибрагимовича, но с Дортмундом вместо Амстердама в начале, с Англией и Испанией на пике возможностей. Холанд ведь азартный парень.

Если «пройдет» уровень АПЛ в видеоигре под названием жизнь, то захочет другой вызов. Ла Лига дарит снайперам отличные возможности. Левандовски с порога забивает. Перес ищет форвардов, но ему нужно хорошо подумать, сойдутся ли главные футболисты поколения в одном составе. «Реал» финансово точно может соединить под одной крышей Холанда и Мбаппе. Как минимум за Килианом придут уже этим летом, ведь через год Евро.