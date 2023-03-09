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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси хочет остаться в ПСЖ

вчера, 21:13

Нападающий Лионель Месси не планирует уходить из ПСЖ.

Аргентинец по-прежнему не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Однако игрок и клуб пока что не договорились о продолжении сотрудничества. Работа в этом направлении ведется.

Ранее глава МЛС выразил надежду на переход Месси в местную лигу.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:22
Да видно как всем нужен очредь а ним стоит и вообще при чем тут криш?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:51
Вчера писали, что не согласен на новый контракт, как так?
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:49
Нужен то всем, и хотят везде видеть) и дальше будет играть в ПСЖ. Вот криш точно остался бесполезным в Европе.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:44
По титулам кто кого должен догнать? И за сборную Месси выиграл ЧМ, и голов забил больше. Псевдо игрок сборной криш, который на слабейших сборных стату набил, а на ЧМ всего 1 гол. Месси его везде обошёл.
амурец
амурец
сегодня в 00:21
Может и не хочет оставаться в ПСЖ, но Месси то не дурак, понимает что он то больше никому и не нужен, даде своим дружкам Хави с Гвардиолой
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:34
Упустил шанс догнать Кри Ро по голам в Лиге Чемпионов. И судя по всему этот псевдочемпион Лиги Чемпионов никогда его и не догонит там.
Ибо справедливо будет, если настоящий чемпион Лиги Чемпионов будет главным бомбардиром турнира, То есть Криштиану Роналду
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:26
Чудило,куда ты рыпаешься,кому ты н@хр@н нужен,сиди в своем лягушатнике!!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:51
Да кто бы не хотел на его месте остаться при таких сказочных условиях, где от тебя ничего не требуют.
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 22:45
Он уже никому не нужен. Бездарь с нулевым кпд!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:25
Все всё знают, кроме Месси.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:23
так то ясно, после таких результатов в ЛЧ врядли ему в другой команде и третью часть заплатят от псж
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:16
Какой-то он не постоянный, то хочет уходить, то не хочет
sova147
sova147
вчера в 22:11
Вчера говорил что уходит сегодня наоборот остается что за человек!
minai
minai
вчера в 22:00
По футбольным меркам он уже глубокий старик. Вот и не помнит, что ещё вчера хотел в Барселону.
shur
shur
вчера в 21:58
...кому ещё нужен пешеход-баласт, только богатым катарским
толстасумам!
lotsman
lotsman
вчера в 21:55
А в МЛС ему уже место приготовили.))
karnager
karnager ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 21:51
да нет наверное - так будет правильнее
dok66
dok66
вчера в 21:36
Сегодня да , завтра нет . А я вот скажу по русски : "да нет !" Вот и понимайте как знаете.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:23
Мне такие новости очень напоминают новости о том, что какой-нибудь мамкин дизайнер представил концепт новой iOS или нового iPhone. И горе-комментаторы накидываются на Apple. Мол, Apple загнивает - дизайн 77, скатились и пр. Начисто забывая, что эта поделка не имеет никакого отношения к команде дизайнеров Apple. Так и тут. Хрен знает кто выдумывает новости, а СМИ их потом тиражируют, выставляя за чистую монету....
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