Месси хочет остаться в ПСЖ

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вчера, 21:13

Нападающий не планирует уходить из ПСЖ .

Аргентинец по-прежнему не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Однако игрок и клуб пока что не договорились о продолжении сотрудничества. Работа в этом направлении ведется.