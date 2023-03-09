Месси хочет остаться в ПСЖ

Нападающий Лионель Месси не планирует уходить из ПСЖ.
Аргентинец по-прежнему не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Однако игрок и клуб пока что не договорились о продолжении сотрудничества. Работа в этом направлении ведется.
Ранее глава МЛС выразил надежду на переход Месси в местную лигу.
Ибо справедливо будет, если настоящий чемпион Лиги Чемпионов будет главным бомбардиром турнира, То есть Криштиану Роналду
Ибо справедливо будет, если настоящий чемпион Лиги Чемпионов будет главным бомбардиром турнира, То есть Криштиану Роналду
толстасумам!
толстасумам!