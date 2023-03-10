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Возраст Мукоко могли переписать

10 марта 2023, 17:53

Возраст нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфы Мукоко могли переписать.

Ранее сообщалось, что игроку «шмелей» может быть 22 года, а не 18 лет. Предполагаемым доказательством искажения правды стали документы, которые предоставил приемный отец футболиста. Помимо этого, он заявил, что нападающего на самом деле зовут Юссуффа Мохамаду. На публикацию этих бумаг был наложен запрет.

Окружной суд Франкфурта-на-Майне затем вынес вердикт о том, что запрет на публикацию свидетельства о рождении не был обоснованным. Датой рождения Юссуффы Мохамаду значится 19 июля 2000 года. На данный момент подлинность этих документов не доказана.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 00:59
понять, простить, отправить на пенсию
sir_Alex
sir_Alex
10 марта в 21:37
Для негров это обычное дело. Может, и не 22, а все 49 🤣🤣🤣
Gahi
Gahi
10 марта в 20:11
Приёмный отец захотел денег, наверное сам эти документы и подправлял.
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 18:59
Это неважно,главное,что он-АРИЕЦ!!!
Boricku
Boricku
10 марта в 18:55
Лучше бы Сашу Кокорева взяли
Elliada
Elliada
10 марта в 18:36
Негры не только с возрастом мухлюют, иногда пол другой указывают
Василий 50
Василий 50
10 марта в 18:36
Негры часто работают с паспортами.
протон
протон
10 марта в 18:28
Диего Косте вообще уже наверно под 67, но играет
ДАША Д
ДАША Д
10 марта в 18:05
Снял сливки, теперь можно и реальный возраст показать.
Гость
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