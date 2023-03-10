Возраст Мукоко могли переписать

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10 марта 2023, 17:53

Возраст нападающего «Боруссии» Дортмунд могли переписать.

Ранее сообщалось, что игроку «шмелей» может быть 22 года, а не 18 лет. Предполагаемым доказательством искажения правды стали документы, которые предоставил приемный отец футболиста. Помимо этого, он заявил, что нападающего на самом деле зовут Юссуффа Мохамаду. На публикацию этих бумаг был наложен запрет.

Окружной суд Франкфурта-на-Майне затем вынес вердикт о том, что запрет на публикацию свидетельства о рождении не был обоснованным. Датой рождения Юссуффы Мохамаду значится 19 июля 2000 года. На данный момент подлинность этих документов не доказана.