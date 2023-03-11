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Поттер прокомментировал будущее возвращение Лукаку в «Челси»

вчера, 00:59

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий касательно будущего возвращения в команду нападающего Ромелу Лукаку, который на правах аренды выступает за «Интер».

Я думаю, что эти обсуждения будут проведены в конце сезона.

По слухам, футболист хочет остаться в миланском коллективе.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:49
Вряд ли он Поттеру нужен. Скорее всего отправят его опять куда-нибудь в аренду, если продать не удастся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:36
У Лукаки прицел сейчас сбитый
j3vcqs62xpyg
j3vcqs62xpyg
вчера в 08:32
На переполненную лондонскую лавку ещё одна толстая задница уже вряд ли войдёт
vtqw8vcbkxpb
vtqw8vcbkxpb
вчера в 08:28
Продайте его лучше в Локомотив - пусть там будет суперсвязка братьев по разуму Рукаку - Лукаку. Два дэ-била это сила!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:25
Совсем не нужен он Челси,только пополнять медецинскую лавку.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:21
Лукаку вообще не подходит Челси стилестически (хотя в Челси сейчас нет какого то определенного игрового рисунка...), просто Поттер врооде как не играет с большими форвардами, там больше акцент делается на вингеров, и вот таперь я понимаю, почему Челси приобретал столько вингеров за это ТО.
Скорее всего Ромелу будет выставлен на трансфер, вот только Интер не станет выкупать его(финансовое положение не то), могут снова выпросить аренду, но это минус для Челси, им нужны продажи!
Я вот поймал себя на такой мысле.... а что, если Конте не покинет Тоттенхэм по итогу сезона, а решит отработать свой контракт до конца. Тогда шпоры могли бы провернуть следующий ход.... на Кейна все еще имеется спрос и думаю за соточку он может уйти легко. Так почему бы им не продать Кейна и не выкупить Лукаку?! Тренер и игрок отлично знакомы, плюс Ромелу выдал шикарный сезон играя именно под руководством Конте в Интере! Тут шпоры и тренеру угодят, и денег еще заработают с продажи Кейна.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:15
Купить за 113 лям 100килограмовую гориллу-инфантила, которая на третий месяц в клубе начнёт ныть, что хочет обратно в предыдущий клуб и в итоге отдать через год в аренду за бесценок - в этом вся суть АПЛ
112910415
112910415
вчера в 08:10
решаться будет потом, и тренер будет уже не этот
Gahi
Gahi
вчера в 07:06
Как для футболиста так и для команды лучше пусть остаётся как есть, думаю что этот вариант устроит обе стороны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:00
Неохота ему возвращаться в английский середняк...
e8s5ch9d7e9n
e8s5ch9d7e9n
вчера в 06:27
Он бы лучше о своём будущем задумался
shlomo
shlomo
вчера в 05:52
Думаю что и без него Челси обойдется... так что очередная аренда
ОПС
ОПС
вчера в 05:41
Скорей всего останется в Интере. Хотя футбольная жизнь переменчива и где играть в следующем сезоне еще непонятно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 04:25
При таком количестве трансферов Поттер наверное с трудом вспомнил о ком его спрашивают.
Zola
Zola
вчера в 03:38
Не стоит его возвращать!!!
Одна капля машинного масла портит весь запас питьевой воды!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 01:04
Негр свое уже отыграл.
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