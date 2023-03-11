Поттер прокомментировал будущее возвращение Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий касательно будущего возвращения в команду нападающего Ромелу Лукаку, который на правах аренды выступает за «Интер».
Я думаю, что эти обсуждения будут проведены в конце сезона.
По слухам, футболист хочет остаться в миланском коллективе.
Скорее всего Ромелу будет выставлен на трансфер, вот только Интер не станет выкупать его(финансовое положение не то), могут снова выпросить аренду, но это минус для Челси, им нужны продажи!
Я вот поймал себя на такой мысле.... а что, если Конте не покинет Тоттенхэм по итогу сезона, а решит отработать свой контракт до конца. Тогда шпоры могли бы провернуть следующий ход.... на Кейна все еще имеется спрос и думаю за соточку он может уйти легко. Так почему бы им не продать Кейна и не выкупить Лукаку?! Тренер и игрок отлично знакомы, плюс Ромелу выдал шикарный сезон играя именно под руководством Конте в Интере! Тут шпоры и тренеру угодят, и денег еще заработают с продажи Кейна.
Скорее всего Ромелу будет выставлен на трансфер, вот только Интер не станет выкупать его(финансовое положение не то), могут снова выпросить аренду, но это минус для Челси, им нужны продажи!
Я вот поймал себя на такой мысле.... а что, если Конте не покинет Тоттенхэм по итогу сезона, а решит отработать свой контракт до конца. Тогда шпоры могли бы провернуть следующий ход.... на Кейна все еще имеется спрос и думаю за соточку он может уйти легко. Так почему бы им не продать Кейна и не выкупить Лукаку?! Тренер и игрок отлично знакомы, плюс Ромелу выдал шикарный сезон играя именно под руководством Конте в Интере! Тут шпоры и тренеру угодят, и денег еще заработают с продажи Кейна.
Одна капля машинного масла портит весь запас питьевой воды!
Одна капля машинного масла портит весь запас питьевой воды!