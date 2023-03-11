Поттер прокомментировал будущее возвращение Лукаку в «Челси»

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вчера, 00:59

Главный тренер «Челси» дал комментарий касательно будущего возвращения в команду нападающего , который на правах аренды выступает за «Интер».

Я думаю, что эти обсуждения будут проведены в конце сезона.

По слухам, футболист хочет остаться в миланском коллективе.