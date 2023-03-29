Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Манчестер Сити»

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вчера, 20:51

может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Испанский специалист давно раздумывает над тем, чтобы взять паузу в тренерской карьере.

Если это произойдет, «Манчестер Сити» попытается пригласить экс-наставника «Барселоны» и сборной Испании .