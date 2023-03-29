Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.
Испанский специалист давно раздумывает над тем, чтобы взять паузу в тренерской карьере.
Если это произойдет, «Манчестер Сити» попытается пригласить экс-наставника «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике.
Он безвольный и слабый. Такие не создают, а разваливают команды.
Он безвольный и слабый. Такие не создают, а разваливают команды.
А там и Месси подтянется, и снова начнётся золотое время Барселоны, очевидно же, всё к этому и идёт, ну а Хави будет помощник тренера. Возможно кого-то с Ман сити к себе заберёт, конечно же это всё догадки и предположения.
А там и Месси подтянется, и снова начнётся золотое время Барселоны, очевидно же, всё к этому и идёт, ну а Хави будет помощник тренера. Возможно кого-то с Ман сити к себе заберёт, конечно же это всё догадки и предположения.
Но вопрос в другом. Зачем было продлевать контракт с ним, если собираются расставаться?
Но вопрос в другом. Зачем было продлевать контракт с ним, если собираются расставаться?
Кстати, спасибо Вам за прогнозы.
Кстати, спасибо Вам за прогнозы.