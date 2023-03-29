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Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Манчестер Сити»

вчера, 20:51

Хосеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Испанский специалист давно раздумывает над тем, чтобы взять паузу в тренерской карьере.

Если это произойдет, «Манчестер Сити» попытается пригласить экс-наставника «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:54
Энрике для МС - не вариант. Не по Сеньке шапка.
Он безвольный и слабый. Такие не создают, а разваливают команды.
Jon718875
Jon718875 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 07:27
Дзюпа сказал об Эмери, а я говорю словами Дзюпы об Энрике
vcmx7fp496cr
vcmx7fp496cr
сегодня в 04:46
Нет смысла менять Пепа, команда хорошо смотрится
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:58, ред.
А ну теперь всё встало на свои места. Ман сити наверно порядком надоел, сколько там уже можно сидеть, надо менять обстановку. Немного отдохнёт и в родную Барселону, так сказать возвратился к истокам.

А там и Месси подтянется, и снова начнётся золотое время Барселоны, очевидно же, всё к этому и идёт, ну а Хави будет помощник тренера. Возможно кого-то с Ман сити к себе заберёт, конечно же это всё догадки и предположения.
Rattlehead
Rattlehead ответ Jon718875 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Путаешь с Эмери.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 00:05
Энрике? как говорит великий А.Дзюпа: тренеришка
minai
minai
вчера в 23:25
Только глупый может поменять Гвардиолу на какого-то Энрику.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:42
Может уйти, если не выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:22
Пора бы уже попробовать с другим тренером.
Но вопрос в другом. Зачем было продлевать контракт с ним, если собираются расставаться?
Мелкий 4
Мелкий 4 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:59
Можно делать ставки.
Кстати, спасибо Вам за прогнозы.
Мелкий 4
Мелкий 4
вчера в 21:57
С лысым трëхсоставным удачи не видать.
sova147
sova147 ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 21:40
Верные мысли, согласен
112910415
112910415
вчера в 21:21
так бывает, верим )
Elliada
Elliada
вчера в 21:15
Это его право, но лучше пусть останется
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 21:04
Какой дурак уйдет из клуба где кормят ?
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:02
Нервная работа) Пусть отдохнет, конечно
DXTK
DXTK
вчера в 21:02
А Гвардиола то сам куда уйдет неужели в ПСЖ пойдет
Гость
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