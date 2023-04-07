Анчелотти: «Невозможно представить, что я буду тренировать „Барселону“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не может представить себя наставником «Барселоны».
Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону». Я очень уважаю Хави и «Барсу», но я не собираюсь ни с кем меняться местами, потому что я нахожусь в лучшем клубе мира. Здесь я чувствую много любви, и я не хочу ничего менять.
Это что то личное, это должно быть в крови.
Но история доказывают, что за бабки некоторые готовы и мать родную продать.
Это что то личное, это должно быть в крови.
Но история доказывают, что за бабки некоторые готовы и мать родную продать.