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Анчелотти: «Невозможно представить, что я буду тренировать „Барселону“»

вчера, 15:10

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не может представить себя наставником «Барселоны».

Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону». Я очень уважаю Хави и «Барсу», но я не собираюсь ни с кем меняться местами, потому что я нахожусь в лучшем клубе мира. Здесь я чувствую много любви, и я не хочу ничего менять.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:09
Любой тренер Барсы ответит, что не сможет представить себя в роли тренера Реал, так же как и все тренеры Реала скажут, что не могут представить себя в роли тренера Барсы. Как собственно и ни один игрок. Они что самоубийцы что ли?
Это что то личное, это должно быть в крови.
Но история доказывают, что за бабки некоторые готовы и мать родную продать.
sova147
sova147
вчера в 17:21
Это ответ всем тем кто сватает его в другие команды.... Конечно время сложное и всё может быть на данной момент мы верим в его истинность
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 3r9gjq5tuzfn (раскрыть)
вчера в 16:48
Он как раз фраер дорогой))) Поэтому пойдет туда, где больше заплатят
протон
протон
вчера в 16:45
За такие вопросы профессиональные журналисты получают зп.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:31
Зарекалася лиса курей не красть... Один вон тоже говорил, в пески никогда не поедет, как Хави... В результате верблюды ему всё-таки понравились... Хе...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:17
Если так высказываться громко, интернет всё помнит, так что не вздумай в Челси идти.
3r9gjq5tuzfn
3r9gjq5tuzfn
вчера в 15:22
Папа Карло дед с понятиями, а не дешёвый фраер
Гость
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