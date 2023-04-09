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Бывший президент «Локомотива» несколько месяцев назад перенёс инсульт

вчера, 17:13

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил, что несколько месяцев назад перенёс инсульт.

Да, действительно пережил инсульт. Перед новым годом дало по голове и всё. До сих пор восстанавливаюсь, но чувствую себя намного лучше сейчас. Оклемался, начал ходить на своих двоих, ха-ха. Всё хорошо, пережил самое сложное. Ещё недельки две-три и буду как новый.

72-летний Филатов с 1992 по 2006 год был президентом клуба.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:02
За Семина аукнулось. Здоровья
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:42
Здоровья!!!
Gahi
Gahi
вчера в 18:26, ред.
Ну после такого случая Локомотиву нужно побеждать чтобы курс восстановления проходил успешно у Филатова, здоровья и удачи.
Сп62
Сп62
вчера в 17:41
Мало кто из руководителей в таком возрасте обходится без этого диагноза. Хорошо, когда всё заканчивается хорошо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:21
"Экстренное сообщение".
После инсульта ходит-это хорошо.Здоровья.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:17
Молодец - сильный человек!
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