Бывший президент «Локомотива» несколько месяцев назад перенёс инсульт

Член совета директоров «Локомотива» подтвердил, что несколько месяцев назад перенёс инсульт.

Да, действительно пережил инсульт. Перед новым годом дало по голове и всё. До сих пор восстанавливаюсь, но чувствую себя намного лучше сейчас. Оклемался, начал ходить на своих двоих, ха-ха. Всё хорошо, пережил самое сложное. Ещё недельки две-три и буду как новый.