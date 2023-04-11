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Гвардиола: «Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“»

сегодня, 00:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Но это нужно заслужить. Мы попробуем сделать первый шаг завтра в матче против «Баварии».

Это вопрос мне задают уже 6 или 7 лет, пока я тренирую «Манчестер Сити». Мы пытались выиграть ЛЧ каждый сезон, но клубы, против которых мы играли, тоже были хороши. Майкл Джордан выиграл 6 титулов чемпиона НБА, но он провёл за это время 16 сезонов.

Напомним, что Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
Как никто достоин выиграть
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
Только не надо об этом заявлять во всеуслышание. Молча готовься к матчу.
Чфырчко 1
Чфырчко 1
сегодня в 07:52
... но не судьба...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:45
Одного твоего хотения может быть недостаточно для победы...
n7mf4th22ep6
n7mf4th22ep6
сегодня в 07:32
Будем топить за Сити, они этого заслуживают
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
Жаль слишком рано попалась Бавария.
mrzcez8hr6hm
mrzcez8hr6hm
сегодня в 06:52
Бавария очень скоро снимет с тебя эту блажь
b3tscqbuc22j
b3tscqbuc22j
сегодня в 05:45
МС заслужил выиграть ЛЧ, но им постоянно чего т о не хватает.
heny23vv55r9
heny23vv55r9
сегодня в 04:48
Вряд ли у лысого шарлатана прокатит этот номер
Gahi
Gahi
сегодня в 03:34, ред.
Для этого и приглашали в Манчестер Сити чтобы выиграть Лигу Чемпионов УЕФА, а что касается Майкла Джордана то через каждые два года у него был высший титул НБА. А Хосепу Гвардиоле нужно выиграть всего один трофей в Л/Ч с Манчестер Сити и это будет уже большой успех. Удачи 🏆
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Если хочешь выиграть надо не пробовать, а делать уверенный шаг в матче с Баварией.
swed27
swed27
сегодня в 01:12
Любой тренер хочет побед для своей команды
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:42
Бавария тоже хочет )
протон
протон
сегодня в 00:34
Если он выиграет ЛЧ, то он именно что останется. Нет места лучше Ман Сити для Пепа. Он нигде таких условий не найдёт, как в Сити.
ПСЖ? Это тупо неинтересно.
Италия? Чемпионат неинтересный.
Есть единственный вариант - это Барселона, но говорят туда тоже очень маловероятно.
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