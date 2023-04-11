Гвардиола: «Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что очень хочет выиграть Лигу чемпионов.
Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Но это нужно заслужить. Мы попробуем сделать первый шаг завтра в матче против «Баварии».
Это вопрос мне задают уже 6 или 7 лет, пока я тренирую «Манчестер Сити». Мы пытались выиграть ЛЧ каждый сезон, но клубы, против которых мы играли, тоже были хороши. Майкл Джордан выиграл 6 титулов чемпиона НБА, но он провёл за это время 16 сезонов.
Напомним, что Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».