Гвардиола: «Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Но это нужно заслужить. Мы попробуем сделать первый шаг завтра в матче против «Баварии».