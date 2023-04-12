«РБ Лейпциг» хочет приобрести нападающего «Арсенала»

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, права на которого принадлежат «Арсеналу», может продолжить карьеру в Германии.
«РБ Лейпциг» проявляет интерес к футболисту. Стоимость возможного перехода оценивается в 40 миллионов евро.
Клуб из Италии также претендует на нападающего.
Им вроде как интересуется Милан, Боруссия Дортмунд, Лейпциг, Лилль и ряд клубов из АПЛ. Во многом его будущее решится во время предсезонного турне! У Балогуна очень хорошая скорость, которую он показывает практически во всех голях забитых за Реймс. Арсенал играет в другой манере, но Артета тредует от своих форвардов постоянную игру в прессинг, постоянное давление на защитников, и тут скорость Балогуна может ему и помочь остаться в Арсенале, но только на роль второго форварда, т.к основной у Артеты это Жезус. Если же Артета решит продать игрока, тогда делать это нужно будет очень грамотно....возможно даже использовать как часть сделки при трансфере какого-нибудь игрока
Можно включить его в сделку с Билленгемом....Боруссия готова продать англичанина за 120 млн, так вот можно предложить 80 +Балогун, а там пусть решают немцы.
Можно обменять на Джонатана Дэйвиса из Лилля, тот думаю не будет против сидеть под Жезусом.
А если будет просто прямой трансфер за условные 40 млн, то тоже не плохо, нам сейчас каждая копейка нужна на усиление состава
Им вроде как интересуется Милан, Боруссия Дортмунд, Лейпциг, Лилль и ряд клубов из АПЛ. Во многом его будущее решится во время предсезонного турне! У Балогуна очень хорошая скорость, которую он показывает практически во всех голях забитых за Реймс. Арсенал играет в другой манере, но Артета тредует от своих форвардов постоянную игру в прессинг, постоянное давление на защитников, и тут скорость Балогуна может ему и помочь остаться в Арсенале, но только на роль второго форварда, т.к основной у Артеты это Жезус. Если же Артета решит продать игрока, тогда делать это нужно будет очень грамотно....возможно даже использовать как часть сделки при трансфере какого-нибудь игрока
Можно включить его в сделку с Билленгемом....Боруссия готова продать англичанина за 120 млн, так вот можно предложить 80 +Балогун, а там пусть решают немцы.
Можно обменять на Джонатана Дэйвиса из Лилля, тот думаю не будет против сидеть под Жезусом.
А если будет просто прямой трансфер за условные 40 млн, то тоже не плохо, нам сейчас каждая копейка нужна на усиление состава
Вообще игрок интересный, и на молодёжном уровне разрывал. Но я бы не стал слишком преувеличивать статистику в лиге1. Там Лаказетт забил столько же. Ну и стилистически он не очень к футболу Артеты подходит по ощущениям, большинство голов забил после быстрых контратак.
Вообще игрок интересный, и на молодёжном уровне разрывал. Но я бы не стал слишком преувеличивать статистику в лиге1. Там Лаказетт забил столько же. Ну и стилистически он не очень к футболу Артеты подходит по ощущениям, большинство голов забил после быстрых контратак.