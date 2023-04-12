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«РБ Лейпциг» хочет приобрести нападающего «Арсенала»

вчера, 11:17

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, права на которого принадлежат «Арсеналу», может продолжить карьеру в Германии.

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к футболисту. Стоимость возможного перехода оценивается в 40 миллионов евро.

Клуб из Италии также претендует на нападающего.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:56
Вообще, сейчас вокруг персоны Балогуна много разных слухов....
Им вроде как интересуется Милан, Боруссия Дортмунд, Лейпциг, Лилль и ряд клубов из АПЛ. Во многом его будущее решится во время предсезонного турне! У Балогуна очень хорошая скорость, которую он показывает практически во всех голях забитых за Реймс. Арсенал играет в другой манере, но Артета тредует от своих форвардов постоянную игру в прессинг, постоянное давление на защитников, и тут скорость Балогуна может ему и помочь остаться в Арсенале, но только на роль второго форварда, т.к основной у Артеты это Жезус. Если же Артета решит продать игрока, тогда делать это нужно будет очень грамотно....возможно даже использовать как часть сделки при трансфере какого-нибудь игрока
Можно включить его в сделку с Билленгемом....Боруссия готова продать англичанина за 120 млн, так вот можно предложить 80 +Балогун, а там пусть решают немцы.
Можно обменять на Джонатана Дэйвиса из Лилля, тот думаю не будет против сидеть под Жезусом.
А если будет просто прямой трансфер за условные 40 млн, то тоже не плохо, нам сейчас каждая копейка нужна на усиление состава
протон
протон
вчера в 18:21
В Вест хэм его. Оформить как часть сделки по Райсу. Молотки должны с руками оторвать, после того как намучались со Скамейками всякими. В Арсенале же он минимум третий выбор после Жезуса и Троссара. Да и у Нкетии будущее в клубе тоже есть.

Вообще игрок интересный, и на молодёжном уровне разрывал. Но я бы не стал слишком преувеличивать статистику в лиге1. Там Лаказетт забил столько же. Ну и стилистически он не очень к футболу Артеты подходит по ощущениям, большинство голов забил после быстрых контратак.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:39
"Такая корова нужна самому" вместо Нкетиа или Мартинели.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 11:58, ред.
Хороший сезон проводит, забил почти половину голов своей команды в чемпионате (18 из 40) - больше только Мбаппе и Джонатан из Лилля (в командах в целом с большим атакующим потенциалом), вполне может стать лучшим бомбардиром в конце сезона. Так что возможно Арсенал и не захочет с ним расставаться, но если все же решат, то покупатели найдутся быстро. Мне кажется одним из таких клубов может стать Наполи, в случае продажи Осимхена.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
Возможно Арсенал не захочет расставаться с молодым перспективным нападающим.
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