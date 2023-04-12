«РБ Лейпциг» хочет приобрести нападающего «Арсенала»

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вчера, 11:17

Нападающий «Реймса» , права на которого принадлежат «Арсеналу», может продолжить карьеру в Германии.

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к футболисту. Стоимость возможного перехода оценивается в 40 миллионов евро.

Клуб из Италии также претендует на нападающего.