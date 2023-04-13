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Гути: «Винисиус — лучший игрок мира. Он станет богом футбола»

вчера, 15:26

Бывший футболист «Реала» Гути высоко отозвался об игровых качествах нападающего Винисиуса Жуниора.

Винисиус невероятен, он в нереальной форме. Он вселяет страх в защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он будет богом футбола.

Винисиус — лучший игрок мира. Мбаппе очень хорош, но то, что делает Винисиус — это внеземной уровень.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:45
Один из лучших, но не лучший. Вини есть куда расти и в игровом плане и в психологии. Когда станет более хладнокровным, расчётливым, тогда возможно станет лучшим. Потенциал у него огромен.

Вини действительно великолепен, в атаке вся угроза исходит от него, он сам создает и себе и партнерам, а ведь пару лет назад все смеялись над ним, что он в пустые попасть не может, прогресс нереальный

Холанд уже 5-й сезон феерит в Европе , Мбаппе 8-й сезон.
Если ещё хотя бы пару сезонов Винисиус проведёт на таком же уровне , то в скором будущем они и будут главными претендентами на ЗМ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:31
Было бы странно, если бы в лучшей команде мира, на фланге играл посредственный футболист. Но... во всём надо знать меру, и Гути в своём восхвалении Винисиуса перестарался. По этой причине этой оде не веришь, воочию наблюдая за игрой бразильца. Крепкой, но не выдающейся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:05, ред.
Вини - будущий футбольный Бог ?
Гути определённо считает, что человек произошёл от обезьяны...
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 16:54
Он будет богом футбола это лишнее сказано .
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48, ред.
Несколько преждевременное заявление - Винисиус безусловно хорош и в будущем если не будет каких-либо форс мажоров может составит достойную конкуренцию и Холанду и тому же Мбаппе.

Надо отметить что под руководством Анчелотти и благодаря партнёрам по Реалу он стабильно прогрессирует в профессиональном плане. Думаю Анчелотти, которого так благотворит Жуниор, оказывает на него влияние и в плане "взросления", если можно так выразиться, он стал чуток по скромнее, во всяком случае "ужимок" с его стороны поубавилось. Но а до "лучшего футболиста мира" ему ну очень далеко...
shur
shur
вчера в 16:41
....вот ведь, никогда и не задумовался над этим...А ведь если по
существу, как только Он с мячом , сразу обязательно назревает
опасный момент, пас, удар, короткая передача или накат под удар. Взрывная скорость, дриблинг умение предложить себя,
отдать скрытый,но настолько выверенный пас , да это всё Винни, в свои 22...!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:35
Хорош, но не на столько чтобы лепить из него футбольного идола.
Вчера косячил тоже, не верите у Карима спросите!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:28
Слишком громкое заявление, он что на других игроков не смотрит?
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 15:37
Холанд где?
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