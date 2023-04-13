Гути: «Винисиус — лучший игрок мира. Он станет богом футбола»

Бывший футболист «Реала» Гути высоко отозвался об игровых качествах нападающего Винисиуса Жуниора.
Винисиус невероятен, он в нереальной форме. Он вселяет страх в защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он будет богом футбола.
Винисиус — лучший игрок мира. Мбаппе очень хорош, но то, что делает Винисиус — это внеземной уровень.
Надо отметить что под руководством Анчелотти и благодаря партнёрам по Реалу он стабильно прогрессирует в профессиональном плане. Думаю Анчелотти, которого так благотворит Жуниор, оказывает на него влияние и в плане "взросления", если можно так выразиться, он стал чуток по скромнее, во всяком случае "ужимок" с его стороны поубавилось. Но а до "лучшего футболиста мира" ему ну очень далеко...
Надо отметить что под руководством Анчелотти и благодаря партнёрам по Реалу он стабильно прогрессирует в профессиональном плане. Думаю Анчелотти, которого так благотворит Жуниор, оказывает на него влияние и в плане "взросления", если можно так выразиться, он стал чуток по скромнее, во всяком случае "ужимок" с его стороны поубавилось. Но а до "лучшего футболиста мира" ему ну очень далеко...