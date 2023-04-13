Гути: «Винисиус — лучший игрок мира. Он станет богом футбола»

Бывший футболист «Реала» высоко отозвался об игровых качествах нападающего .

Винисиус невероятен, он в нереальной форме. Он вселяет страх в защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он будет богом футбола.

Винисиус — лучший игрок мира. Мбаппе очень хорош, но то, что делает Винисиус — это внеземной уровень.