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Анчелотти выразил уверенность в том, что останется в «Реале»

вчера, 14:37

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.

Я уверен, что буду здесь в следующей кампании. Мы будем уважать наш контракт. Думаю, что президент хочет, чтобы я остался, он всегда был добр со мной. Я горжусь тем, что я сделал и делаю здесь.

Ранее ходили слухи, что «Реал» хочет назначить нового рулевого вместо итальянца.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:53
Наивный. Если не выиграет ЛЧ, то Перес его вышвырнет и не посмотрит на былые заслуги. Он наверняка уже за его спиной ведет переговоры с другими тренерами.
протон
протон
вчера в 18:31
Изначально многие скептически относились к возвращению Карло, что он уже сбитый лётчик, после ухода из Королевского клуба, он уже исчерпал как тренер, но что потом вытворил Реал при Анчелотти пройдя сумасшедшую сетку в ЛЧ, столько камбэков, столько невероятных моментов, столько счастливых вечеров подарил истинным болельщикам Королевского клуба, за это как можно не любить и уважать Анчи, фантастический тренер
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
Лига Чемпионов всё покажет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:33, ред.
Подобные слухи, о смещении Карло Анчелотти, накануне ответственных игр в ЛЧ (а других в Лиге, за редчайшим исключением и не бывает) направлены конечно на проверку психологической устойчивости мэтра футбольной педагогики.
Ранее сообщалось очень и очень сомнительное утверждение, что в случае отсутствия абордажа ушастого Кубка, Карло уйдет на вольные хлеба... Мну представляется, что на таком высоком уровне и с такими уважаемыми специалистами и в такой ситуации так не поступают.
Данным посылом Карло развеял слухи и расставил все точки над i!
Удачи Анчелотти и его команде.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:38
Давай давай, до тех пор пока не вылетишь из ЛЧ, а там всё может поменяться.
jk4zny9wwfdr
jk4zny9wwfdr
вчера в 15:26
Не вижу причин его менять, Карло справляется как никто
ubvmy9r3ju2z
ubvmy9r3ju2z
вчера в 15:12
У Карло одна надежда на ЛЧ, даже кубок Испании не спасёт.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:51
Выиграет Кубок, то может оставят
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