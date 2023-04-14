Анчелотти выразил уверенность в том, что останется в «Реале»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.
Я уверен, что буду здесь в следующей кампании. Мы будем уважать наш контракт. Думаю, что президент хочет, чтобы я остался, он всегда был добр со мной. Я горжусь тем, что я сделал и делаю здесь.
Ранее ходили слухи, что «Реал» хочет назначить нового рулевого вместо итальянца.
Ранее сообщалось очень и очень сомнительное утверждение, что в случае отсутствия абордажа ушастого Кубка, Карло уйдет на вольные хлеба... Мну представляется, что на таком высоком уровне и с такими уважаемыми специалистами и в такой ситуации так не поступают.
Данным посылом Карло развеял слухи и расставил все точки над i!
Удачи Анчелотти и его команде.
Ранее сообщалось очень и очень сомнительное утверждение, что в случае отсутствия абордажа ушастого Кубка, Карло уйдет на вольные хлеба... Мну представляется, что на таком высоком уровне и с такими уважаемыми специалистами и в такой ситуации так не поступают.
Данным посылом Карло развеял слухи и расставил все точки над i!
Удачи Анчелотти и его команде.