Анчелотти выразил уверенность в том, что останется в «Реале»

Наставник «Реала» заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.

Я уверен, что буду здесь в следующей кампании. Мы будем уважать наш контракт. Думаю, что президент хочет, чтобы я остался, он всегда был добр со мной. Я горжусь тем, что я сделал и делаю здесь.