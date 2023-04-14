Член оргкомитета ЧМ-2022 высказался об участии сборной РФ в турнире CAFA

Член оргкомитета чемпионата мира в Катаре и футбольный функционер из Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал слухи касательно возможного отсутствия сборной России на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).

Насколько я знаю, РФС до сих пор не ответил официально на приглашение от Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA). Срок был до 31 марта, сегодня уже 14 апреля. Две недели прошло — значит, ничего не хотят.

CAFA ещё официально двери для России не закрыла, но может сделать это в любой момент. Крайний срок, вроде как, следующий понедельник. Дальше откладывать некуда, поскольку до турнира остаётся два месяца: нужно работать по другим командам, подтверждать их участие в турнире. Скорее всего, если России не будет, то поменяются и финансовые условия.