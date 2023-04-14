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Член оргкомитета ЧМ-2022 высказался об участии сборной РФ в турнире CAFA

вчера, 19:17

Член оргкомитета чемпионата мира в Катаре и футбольный функционер из Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал слухи касательно возможного отсутствия сборной России на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).

Насколько я знаю, РФС до сих пор не ответил официально на приглашение от Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA). Срок был до 31 марта, сегодня уже 14 апреля. Две недели прошло — значит, ничего не хотят.

CAFA ещё официально двери для России не закрыла, но может сделать это в любой момент. Крайний срок, вроде как, следующий понедельник. Дальше откладывать некуда, поскольку до турнира остаётся два месяца: нужно работать по другим командам, подтверждать их участие в турнире. Скорее всего, если России не будет, то поменяются и финансовые условия.

Возможно, РФС действительно принял решение не участвовать в турнире, но в CAFA к этому были готовы изначально.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:57
Мало престижный турнир. Карпина такой не устраивает.
efh7yvqg4zz8
efh7yvqg4zz8
вчера в 21:38
Это прощелкали те, которые заботятся о нашем спорте
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:44, ред.
......РФС до сих пор не ответил официально на приглашение от Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA). Срок был до 31 марта, сегодня уже 14 апреля. (((
На лицо самое элементарное неуважение азиатской футбольной ассоциации со стороны РФСа. Допускаю, что есть какие-то объективные причины на неучастие нашей Сборной в предстоящем турнире, но так будьте любезны, дайте официальный ответ, а не игнорируйте это приглашение и не набивайте себе цену, второй раз могут и не позвать. Так вообще можно остаться без международных соревнований на неопределённый срок, ведь в Европе нас отлучили, а в Азии мы сами не хотим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
Здесь видится обычная ситуация - чиновников от спорта много и важных, и очень важных, а как дошло до дела и надо поставить подпись, то есть взять на себя ответственность, то тут желающих нет( как бы чего не вышло). А вот если будет указание сверху тут пожалуйста - и подпишут, и отправят, отрапортуют. А потом "раздуют щёки" и будут долго разглагольствовать о развитии спорта в РФ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:59
Тут ясно, что наши накосячили.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:40
Лучше уж играть в Азии, чем нигде вообще...
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