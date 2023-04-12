Страны, претендующие на проведение Евро-2028, подали заявки

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вчера, 16:53

УЕФА получила заявки стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы в 2028 году.

Совместную заявку подали Великобритания и Ирландия. Помимо этого, Турция, а также Италия претендуют на данный турнир. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. Италия тоже может провести это соревнование.