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Страны, претендующие на проведение Евро-2028, подали заявки

вчера, 16:53

УЕФА получила заявки стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы в 2028 году.

Совместную заявку подали Великобритания и Ирландия. Помимо этого, Турция, а также Италия претендуют на данный турнир. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. Италия тоже может провести это соревнование.

Администрация УЕФА в ближайшие месяцы рассмотрит каждую из заявок, Исполнительный комитет УЕФА проголосует за право проведения обоих турниров в октябре.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт news.sky.com
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:31
А на 2036 год подали заявки Япония и Израиль.На совместное проведение ЧМ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:29
Отдыхал вчера, как никогда, глядя на МС и Баварию...
dok66
dok66
вчера в 17:42
Англосаксы в фаворе .
Elliada
Elliada
вчера в 17:14
Думаю, англичанам дадут Евро провести
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:14
Турции не дадут. Побоятся землетрясений
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03
Турция проведет на высшем уровне. Ирландцы взрывнухи разносят по погостам...
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