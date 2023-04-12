Страны, претендующие на проведение Евро-2028, подали заявки

УЕФА получила заявки стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы в 2028 году.
Совместную заявку подали Великобритания и Ирландия. Помимо этого, Турция, а также Италия претендуют на данный турнир. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. Италия тоже может провести это соревнование.
Администрация УЕФА в ближайшие месяцы рассмотрит каждую из заявок, Исполнительный комитет УЕФА проголосует за право проведения обоих турниров в октябре.
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