Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Атлетико» не будет снижать цену на Фелиша

вчера, 14:59

«Атлетико» не рассматривает вариант с продажей нападающего Жоау Фелиша менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что «Челси», а в особенности владелец клуба Тодд Боэли, довольны футболистом и готовы к переговорам с «матрасниками», но пока предложений к испанской стороне не поступало.

Игрок выступает за лондонцев на правах аренды. Соглашение форварда с мадридским клубом действует до 2027 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВоспитанник «Барселоны» из «Лейпцига» хочет вернуться в каталонскую команду
Сегодня, 12:29
Слухи«Ювентус» в ближайшее время может выкупить польского форварда у «Марселя»
Сегодня, 09:29
СлухиПеришич хочет вернуться в «Интер»
Сегодня, 08:59
Слухи«Ливерпуль» работает над трансфером полузащитника «Баварии»
Сегодня, 00:41
СлухиДва клуба АПЛ заинтересовались воспитанником «Барселоны»
Вчера, 14:18
Слухи«Милан» интересуется нападающими «Лилля» и «Ланса»
Вчера, 09:59
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:56
100 лямов не многовато ли, думаю десяточку можно и скинуть!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:09
Отмечается, что «Челси», а в особенности владелец клуба Тодд Боэли довольны футболистом
Пока решать будет Боэли кому играть и кого покупать, толку не будет.
За 10 игр в АПЛ-2 гола, 100 миллионов евро, Боэли доволен.
Боэли болен головой, вот это точно.
drug01
drug01
вчера в 15:04
А зачем снижать, у него контракт до 27 года...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 