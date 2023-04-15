«Атлетико» не будет снижать цену на Фелиша

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вчера, 14:59

«Атлетико» не рассматривает вариант с продажей нападающего менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что «Челси», а в особенности владелец клуба , довольны футболистом и готовы к переговорам с «матрасниками», но пока предложений к испанской стороне не поступало.

Игрок выступает за лондонцев на правах аренды. Соглашение форварда с мадридским клубом действует до 2027 года.