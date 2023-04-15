«Атлетико» не будет снижать цену на Фелиша

«Атлетико» не рассматривает вариант с продажей нападающего Жоау Фелиша менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает AS.
Отмечается, что «Челси», а в особенности владелец клуба Тодд Боэли, довольны футболистом и готовы к переговорам с «матрасниками», но пока предложений к испанской стороне не поступало.
Игрок выступает за лондонцев на правах аренды. Соглашение форварда с мадридским клубом действует до 2027 года.
Пока решать будет Боэли кому играть и кого покупать, толку не будет.
За 10 игр в АПЛ-2 гола, 100 миллионов евро, Боэли доволен.
Боэли болен головой, вот это точно.
Пока решать будет Боэли кому играть и кого покупать, толку не будет.
За 10 игр в АПЛ-2 гола, 100 миллионов евро, Боэли доволен.
Боэли болен головой, вот это точно.