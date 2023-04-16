Пиняев пропускает матч с «Оренбургом» в связи с недомоганием

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев пропускает матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» по причине недомогания. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Артём Шмельков со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
Пиняева не взяли (в Оренбург). Он приболел. Оказался вне обоймы из‑за недомогания.
Во время трансляции комментатор весь первый тайм не знал почему нет Пиняева в составе и среди запасных. Потом ему кто-то якобы там сказал, что Локо кому-то там отписался по этому поводу.
Разве это профессиональная работа комментатора? Да он даже к матчу не подготовился. Там какие то проходимцы работают, собираются и сплетни слушают.
Вообще была информация от Локо, что Пиняев на вчерашней утренней тренировки дёрнул верхнюю поверхность бедра.
Травма не опасная, но во избежаний последствий игры на синтетике, решили его поберечь.
Пиняеву здоровья и скорого возвращения в строй.
А матч тв мне напоминает бабушек у подъезда. Старшая бабка по подъезду по кличке "шнобель".
Во время трансляции комментатор весь первый тайм не знал почему нет Пиняева в составе и среди запасных. Потом ему кто-то якобы там сказал, что Локо кому-то там отписался по этому поводу.
Разве это профессиональная работа комментатора? Да он даже к матчу не подготовился. Там какие то проходимцы работают, собираются и сплетни слушают.
Вообще была информация от Локо, что Пиняев на вчерашней утренней тренировки дёрнул верхнюю поверхность бедра.
Травма не опасная, но во избежаний последствий игры на синтетике, решили его поберечь.
Пиняеву здоровья и скорого возвращения в строй.
А матч тв мне напоминает бабушек у подъезда. Старшая бабка по подъезду по кличке "шнобель".