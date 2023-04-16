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Пиняев пропускает матч с «Оренбургом» в связи с недомоганием

вчера, 14:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев пропускает матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» по причине недомогания. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Артём Шмельков со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».

Пиняева не взяли (в Оренбург). Он приболел. Оказался вне обоймы из‑за недомогания.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:12
Мне тоже не нравится. когда у соперника кто то не играет, из-за травм , или красных карточек. Пусть в игре Локо-ЦСКА все будут здоровы у обеих команд.!
CTePx
CTePx
вчера в 16:21, ред.
Надеюсь Пиняев будет в старте в матче против ЦСКА. Печально, что в матче с ЦСКА не будет Карпукаса... Такую тупую ненужную ЖК получил... Отдохнуть тупо захотел? А ведь ЦСКА сейчас хорош, даже Зенит обыграли, в отличии от нас.
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вчера в 16:07, ред.
Я бы не стал доверять матч тв.

Во время трансляции комментатор весь первый тайм не знал почему нет Пиняева в составе и среди запасных. Потом ему кто-то якобы там сказал, что Локо кому-то там отписался по этому поводу.

Разве это профессиональная работа комментатора? Да он даже к матчу не подготовился. Там какие то проходимцы работают, собираются и сплетни слушают.

Вообще была информация от Локо, что Пиняев на вчерашней утренней тренировки дёрнул верхнюю поверхность бедра.

Травма не опасная, но во избежаний последствий игры на синтетике, решили его поберечь.

Пиняеву здоровья и скорого возвращения в строй.

А матч тв мне напоминает бабушек у подъезда. Старшая бабка по подъезду по кличке "шнобель".
Giovanny
Giovanny
вчера в 15:57
И без Пиняева хорошо справились.
322h9tfxjb3y
322h9tfxjb3y
вчера в 15:02
Дали отдохнуть и сами хорошо справляются.. Ведут 3-1
Гость
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