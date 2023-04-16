Пиняев пропускает матч с «Оренбургом» в связи с недомоганием

1681646238

вчера, 14:57

Полузащитник «Локомотива» пропускает матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» по причине недомогания. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Артём Шмельков со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».