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«Монца» хочет подписать Ибрагимовича

вчера, 13:59

«Монца» интересуется нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, футболист хотел бы отыграть ещё один год. Миланцы пока не приняли решение о продлении контракта с игроком. Если новое соглашение не будет подписано, «Монца» попытается осуществить трансфер.

41-летний форвард выступает за «россонери» с января 2020 года, перейдя из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне на счету шведа 4 матча и 1 гол. Ибрагимович в декабре прошлого года восстановился после травмы крестообразной связки. Как стало известно ранее, сегодняшнее обследование показало наличие травмы голени у нападающего.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:54
Будет играющим тренером.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:25
Конечно им будет вдвойне хорошо, и опытный нападающий, и хайп будет, сам Ибрагимович играет в Монце, на футболках заработают. Главное, чтобы они не испугались его характера, да бы не отпинал он их там на первой же тренировке. А так было бы неплохо усиление шведом, может и поможет команде, она довольно таки сейчас неплохо выступает, хорошие результаты показывает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Это будет безусловное усиление команды!
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