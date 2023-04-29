«Монца» хочет подписать Ибрагимовича

1682765967

вчера, 13:59

«Монца» интересуется нападающим «Милана» . Об этом сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, футболист хотел бы отыграть ещё один год. Миланцы пока не приняли решение о продлении контракта с игроком. Если новое соглашение не будет подписано, «Монца» попытается осуществить трансфер.

41-летний форвард выступает за «россонери» с января 2020 года, перейдя из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне на счету шведа 4 матча и 1 гол. Ибрагимович в декабре прошлого года восстановился после травмы крестообразной связки. Как стало известно ранее, сегодняшнее обследование показало наличие травмы голени у нападающего.