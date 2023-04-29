Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной», если вернётся Месси.

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.
Каталонский клуб сделал хавбеку предложение по новому соглашению, однако с низкой заработной платой. Но финансовый аспект не является главным для Бускетса в этом вопросе.
Большое значение при подписании новой сделки для Серхио будет иметь возможное возвращение Лионеля Месси, потому что Бускетс хочет снова сыграть с Лео в одной команде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350073/messi-lionel-barselona 29.04.2023
Но если всё таки Месси не вернётся,
то Бускетс уедет к Газизову в УФУ !!!)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350073/messi-lionel-barselona 29.04.2023
Но если всё таки Месси не вернётся,
то Бускетс уедет к Газизову в УФУ !!!)
Уже до бреда доходит.
Уже до бреда доходит.