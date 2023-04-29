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Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной», если вернётся Месси

вчера, 18:04

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

Каталонский клуб сделал хавбеку предложение по новому соглашению, однако с низкой заработной платой. Но финансовый аспект не является главным для Бускетса в этом вопросе.

Большое значение при подписании новой сделки для Серхио будет иметь возможное возвращение Лионеля Месси, потому что Бускетс хочет снова сыграть с Лео в одной команде.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:51
Не солидно это за дарма играть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:03
Может Лео хочет "легенду" Барсы прицепов взять к бедуинам и начинают разыгрывать с великим актёром (Бускетсом конечно) футбольного поля представление о дружественном симбиозе?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной», если вернётся Месси.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350073/messi-lionel-barselona 29.04.2023
Но если всё таки Месси не вернётся,
то Бускетс уедет к Газизову в УФУ !!!)
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:57
Как же все хотят играть с легендой, прям уж деньги не главное.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:44
Все хотят играть с Месси... С Гешей - никто...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:34
Если они оба воссоединяться то на поле будет оба лидера. Бускетс также является одним из легенд клуба. То команда многое приобретёт нежели потеряет в этом воссоединении. Многое зависит вернётся ли Месси. От этого будет многое зависит дальнейшие действия команды!
ygf8zccntheg
ygf8zccntheg
вчера в 18:19
Сейчас в каждую новость с Барсой будут включать Месси.
Уже до бреда доходит.
протон
протон
вчера в 18:11
Хорошие новости 📰 это прямой отсыл к возвращению Месси
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