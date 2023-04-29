Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной», если вернётся Месси.

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вчера, 18:04

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником .

Каталонский клуб сделал хавбеку предложение по новому соглашению, однако с низкой заработной платой. Но финансовый аспект не является главным для Бускетса в этом вопросе.

Большое значение при подписании новой сделки для Серхио будет иметь возможное возвращение , потому что Бускетс хочет снова сыграть с Лео в одной команде.