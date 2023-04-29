Главный тренер ЦСКА назвал причины ухода Щенникова

Главный тренер ЦСКА рассказал о причинах, по которым клуб не будет продлевать контракт с защитником .

Наверное, каждому футболисту придётся с таким столкнуться. Кому‑то раньше, кому‑то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нём высок травматизм. Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы.

Беседовали ли с ним? Тренерский штаб открыт для общения, мы всегда в полном контакте с командой, но пока таких бесед не было. Общается ли Щенников с клубом? Думаю, их диалог шёл достаточно долго.

Набабкину 36 лет, но он остаётся? О том и говорим: отношение к себе, к тренировочному процессу. Плюс пресловутое здоровье. Вспоминаю себя игроком. Перевалило за 30 — возникли проблемы с мышцами, начались спазмы. Пришли к профессору. Говорит: «Ты старик». Сильно меня удивил. Но добавил: «Не переживай, речь про усталость мышц». Накопилось то, что обычный организм должен был переварить позже. Требовался период, чтобы восстановиться. И такая пауза представилась, играл потом до 38 лет. Это к тому, что всё индивидуально.