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Главный тренер ЦСКА назвал причины ухода Щенникова

вчера, 11:42

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах, по которым клуб не будет продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым.

Наверное, каждому футболисту придётся с таким столкнуться. Кому‑то раньше, кому‑то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нём высок травматизм. Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы.

Беседовали ли с ним? Тренерский штаб открыт для общения, мы всегда в полном контакте с командой, но пока таких бесед не было. Общается ли Щенников с клубом? Думаю, их диалог шёл достаточно долго.

Набабкину 36 лет, но он остаётся? О том и говорим: отношение к себе, к тренировочному процессу. Плюс пресловутое здоровье. Вспоминаю себя игроком. Перевалило за 30 — возникли проблемы с мышцами, начались спазмы. Пришли к профессору. Говорит: «Ты старик». Сильно меня удивил. Но добавил: «Не переживай, речь про усталость мышц». Накопилось то, что обычный организм должен был переварить позже. Требовался период, чтобы восстановиться. И такая пауза представилась, играл потом до 38 лет. Это к тому, что всё индивидуально.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 21:07
Мавр сделал свое дело ,мавр может удалиться !
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:43
Не он первый, не он последний, но для ПФК ЦСКА щенников уже отработанный материал.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:24
Он простой,но сучковатый и занозистый,как неструганная доска.
vamjv457fa5g
vamjv457fa5g
вчера в 13:21
Пришла пора повесить бутсы на гвоздь!
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:20
Согласен тренеру виднее!!!
альсато
альсато
вчера в 12:42
в футболе-как в лесу, выживает самый сильный,быстрый,хитрый и удачливый)))..но..итог у всех-один....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:21
ВВФ прав, у каждого игрока свои функциональные возможности, Набабкин ещё может играть, а Щенников просто сдал. Тут не поспоришь, контракт не продлён.
Тренеру виднее.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:49
Скользкий ты федотов
Гость
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