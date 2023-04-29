Гринвуд сообщил друзьям, что больше никогда не сыграет за МЮ

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вчера, 15:23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сообщил друзьям о том, что больше никогда не будет играть за эту команду. Источник, слова которого приводит The Sun, сообщил:

Мэйсон считает, что закончил в «Юнайтед». Он сидел дома, стучал ногами и был очень расстроен. Гринвуд хочет вернуться в футбол, но понимает, что его ситуация очень сложная и он сам виноват в произошедшем. Мэйсон полон решимости снова играть в футбол, но не думает, что когда-нибудь снова наденет футболку «Юнайтед».

Зимой с футболиста сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством. Тем не менее, в клубе заявили о проведении собственного расследования, во время которого форвард не будет выходить на поле.