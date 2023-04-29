Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гринвуд сообщил друзьям, что больше никогда не сыграет за МЮ

вчера, 15:23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сообщил друзьям о том, что больше никогда не будет играть за эту команду. Источник, слова которого приводит The Sun, сообщил:

Мэйсон считает, что закончил в «Юнайтед». Он сидел дома, стучал ногами и был очень расстроен. Гринвуд хочет вернуться в футбол, но понимает, что его ситуация очень сложная и он сам виноват в произошедшем. Мэйсон полон решимости снова играть в футбол, но не думает, что когда-нибудь снова наденет футболку «Юнайтед».

Зимой с футболиста сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством. Тем не менее, в клубе заявили о проведении собственного расследования, во время которого форвард не будет выходить на поле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ в ближайшее время объявит о продлении контракта с Маркиньосом
Сегодня, 12:19
СлухиБускетс подпишет новый контракт с «Барселоной», если вернётся Месси
Вчера, 18:04
СлухиНовички «Челси» разочарованы, что подписали долгосрочные контракты
Вчера, 17:28
Главный тренер ЦСКА назвал причины ухода Щенникова
Вчера, 11:42
В ПСЖ подтвердили, что ведут переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом
28 апреля
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Гарначо
28 апреля Фото
Все комментарии
7f88ugm4fyht
7f88ugm4fyht
вчера в 15:55
Срочно психолога парню, истерика.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:32
Не плохой клуб по-моему
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:27
Есть конечно и на птичьем рынке дорогие киски, например Британки, говорят до штуки зелени доходит, но женская "киска" самая дорогая...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 