15-летний форвард «Барселоны» подпишет новый контракт с клубом

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.
15-летний форвард дебютировал за взрослую команду в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом», прошедшем 29 апреля. Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Гави. Юниор считается одним из самых талантливых футболистов академии каталонцев — «Ла Масии».
В набранных очках такие отсутствуют.
Возможно вы имеете ввиду пользователя Rupertt?
Да он сегодня действительно сделал три ставки 1000 (возврат первой ставки)+1000+800=2800 (как вы думаете), но был возврат 1000 так, что в итоге получается 1800.
Прежде чем подымать кипишь, надо внимательно смотреть, да и не говорить какими то загадками.
В набранных очках такие отсутствуют.
Возможно вы имеете ввиду пользователя Rupertt?
Да он сегодня действительно сделал три ставки 1000 (возврат первой ставки)+1000+800=2800 (как вы думаете), но был возврат 1000 так, что в итоге получается 1800.
Прежде чем подымать кипишь, надо внимательно смотреть, да и не говорить какими то загадками.