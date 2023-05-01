15-летний форвард «Барселоны» подпишет новый контракт с клубом

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вчера, 21:56

Нападающий «Барселоны» подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.

15-летний форвард дебютировал за взрослую команду в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом», прошедшем 29 апреля. Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Гави. Юниор считается одним из самых талантливых футболистов академии каталонцев — «Ла Масии».