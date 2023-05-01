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15-летний форвард «Барселоны» подпишет новый контракт с клубом

вчера, 21:56

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.

15-летний форвард дебютировал за взрослую команду в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом», прошедшем 29 апреля. Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Гави. Юниор считается одним из самых талантливых футболистов академии каталонцев — «Ла Масии».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:24, ред.
Не знаю чё там у парня в будущем, но в матче с Бетисом, пас из глубины на Дембеле он выдал шикарный. Жаль Усман киксанул - было бы очень красивое взятие ворот.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:03
Вот,уже и Месси не нужен! Этот перспективнее "падающей звезды".
79gvj9gyvqde
79gvj9gyvqde ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Вы для начала назовите пользователя у кого вы увидели 2800 за сегодня.
В набранных очках такие отсутствуют.
Возможно вы имеете ввиду пользователя Rupertt?
Да он сегодня действительно сделал три ставки 1000 (возврат первой ставки)+1000+800=2800 (как вы думаете), но был возврат 1000 так, что в итоге получается 1800.

Прежде чем подымать кипишь, надо внимательно смотреть, да и не говорить какими то загадками.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:00
Талантливый игрок, надо вести, а там видно будет куда его определить.
Гость
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