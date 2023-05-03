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«Барселона» в двух очках от чемпионства в Ла Лиге

сегодня, 08:19

«Барселоне» осталось набрать 2 очка в оставшихся 5 матчах Ла Лиги, чтобы оформить чемпионство.

«Сине-гранатовые» набрали 82 балла, обыграв в домашнем поединке 33-го тура Примеры «Осасуну» (1:0). Мадридский «Реал» в гостях проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2). «Сливочные», занимающие 2-е место, имеют 68 пунктов. Подопечные Карло Анчелотти смогут набрать максимум 83 очка до конца сезона. В случае равенства баллов преимущество будет у «Реала».

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 18:03
Атлетико лишний явно среди реала и барсы🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:59
Ну уж два то очка Барса как ни будь наберёт.)
Red blu
Red blu
сегодня в 13:56
Барсе уже ничто не помешает стать чемпионом.
112910415
112910415
сегодня в 13:42
Барса возвращается, пора уже
Beka_byaka
Beka_byaka ответ gsanumt2sx55 (раскрыть)
сегодня в 13:14, ред.
Тут не давно мне хотели доказать что местная команда Барселона, играет в местном чемпионате чуть ли не в самом лучшем в мире, где также играет местный клуб Реал. Надо всё-таки определится. Если реал и Барселона, Атлетико завоевали больше всего кубков ЛЧ, Ла лига лучшая в мире или всё-таки местный уровень??
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:06
Если "Барселона" станет чемпионом, "Реалу" кровь из носу надо выигрывать ЛЧ, чтобы доказать всем, кто является истинным лидером в Ла Лиге и Европе.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:23
Де-факто Барса уже можно сказать - чемпион.
Осталось оформить чемпионство де-юре,
а это может случиться уже в ближайшем туре.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:40
Реал уже давно сдался и выбросил полотенце
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:57
Реал все матчи не выиграет, можно уже и не напрягаться.
gsanumt2sx55
gsanumt2sx55
сегодня в 08:36
Местная команда выигрывает на местном уровне
Elliada
Elliada
сегодня в 08:25
Поздравляю. В следующем туре оформят чемпионство официально.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:24
А в Европе не играют
9ucu7bfr9bkg
9ucu7bfr9bkg
сегодня в 08:21
лихо Хави чемпионат прошёл, конкурентов небыло.
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