«Барселона» в двух очках от чемпионства в Ла Лиге

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сегодня, 08:19

«Барселоне» осталось набрать 2 очка в оставшихся 5 матчах Ла Лиги, чтобы оформить чемпионство.

«Сине-гранатовые» набрали 82 балла, обыграв в домашнем поединке 33-го тура Примеры «Осасуну» (1:0). Мадридский «Реал» в гостях проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2). «Сливочные», занимающие 2-е место, имеют 68 пунктов. Подопечные Карло Анчелотти смогут набрать максимум 83 очка до конца сезона. В случае равенства баллов преимущество будет у «Реала».