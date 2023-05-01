МЮ никогда в истории не проигрывал дома в АПЛ, когда вёл в счете к перерыву

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, МЮ ещё ни разу не проигрывал в АПЛ на «Олд Траффорд», когда вёл в счете к перерыву: 313 матчей, 290 побед и 23 ничьи.
|Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, МЮ ещё ни разу не проигрывал в АПЛ на «Олд Траффорд», когда вёл в счете к перерыву: 313 матчей, 290 побед и 23 ничьи.
Комментатор:
- Сегодня матч Россия-Бразилия. Вот наши футболисты вышли на поле. Нападающий с ходу забивает гол. Подача полузащитника, ещё гол! Удар с 11 метров, гол! А теперь на поле выходят футболисты сборной Бразилии...
Комментатор:
- Сегодня матч Россия-Бразилия. Вот наши футболисты вышли на поле. Нападающий с ходу забивает гол. Подача полузащитника, ещё гол! Удар с 11 метров, гол! А теперь на поле выходят футболисты сборной Бразилии...
Мне кажется это не сложно сделать. Ведь правда?
Мне кажется это не сложно сделать. Ведь правда?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350201/manchester-yunayted-aston-villa 01.05.2023
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Да не в перерыве, а К перерыву!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350201/manchester-yunayted-aston-villa 01.05.2023
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Да не в перерыве, а К перерыву!
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Кто-нибудь переведите ЭТО на русский язык, чтобы понять.
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Кто-нибудь переведите ЭТО на русский язык, чтобы понять.