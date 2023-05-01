Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МЮ никогда в истории не проигрывал дома в АПЛ, когда вёл в счете к перерыву

Сортировать
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:39
Да уж... даже такую статистику умудряются вести.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:37
Прямо как в анекдоте)
Комментатор:
- Сегодня матч Россия-Бразилия. Вот наши футболисты вышли на поле. Нападающий с ходу забивает гол. Подача полузащитника, ещё гол! Удар с 11 метров, гол! А теперь на поле выходят футболисты сборной Бразилии...
agent_Smith.
agent_Smith.
вчера в 11:28
И ещё есть такая просьба: вчера закончился очередной розыгрыш и 19 счатливчиков чегой-то выиграли. Чтобы опять не возникало ситуации, когда кто-то что-то проморгал (ввиду ограниченного срока хранения в СДЭКе) и не получил- напишите, пожалуйста, здесь в этом разделе сообщение об отпраке призов. Что, дескать сегодня, такого-то мая мы отправили подарки по городам и весям нашей необъятной Родины, ловите, дорогие победители. И тогда каждый сам уже примерно будет знать когда ловить свой чудный приз.
Мне кажется это не сложно сделать. Ведь правда?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:27
Спасибо, я уже и сам догадался.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:27
Конечно привет Володя!
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:26
Я понял так, если до перерыва (т.е в первом тайме) они забили или была ничья, МЮ ДОМА, ещё ни разу не проиграл.
cska1948
cska1948
вчера в 11:25
когда вёл в счете в перерыве
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350201/manchester-yunayted-aston-villa 01.05.2023
---------------------
Да не в перерыве, а К перерыву!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 11:21, ред.
Пожалуйста, исправьте уже ошибку с начислением очков в группе без призов. Здесь и так немного участников, а такими косяками вы всех новеньких распугаете! Неужели сложно было после ошибки в прошлом месяце принять меры к неповторнию ситуации?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:17
Олег, привет! Прежде всего хочу сказать, что у тебя зачётная аватарка! И второе: если ты понял смысл этой абры-кадабры, то будь добрым, скажи в чём её смысл.
cska1948
cska1948
вчера в 11:14
МЮ никогда в истории не проиграл в дома в АПЛ, когда вёл в счете в перерыве
--------------------
Кто-нибудь переведите ЭТО на русский язык, чтобы понять.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:10
Когда то рухнет и этот рекорд!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 