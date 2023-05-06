Экс-игрок «Дерби»: «При встрече где-нибудь я бы подрался с Лэмпардом»

Экс-игрок «Дерби Каунти» негативно отозвался об опыте работы под руководством тренера . Специалист на данный момент возглавляет «Челси».

Стал бы я с ним разговаривать, будь он здесь? Да ни за что. Не мой тип людей. При встрече где-нибудь мы бы с ним подрались. Думаю, меня взбесил сам факт, что это Фрэнк Лэмпард. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я не был в восторге. Я ожидал от него большего как от человека, у нас была хорошая команда, поэтому гораздо легче, когда все идет как надо.

Помню во время предсезонки некоторые ребята вернулись поздно, а на следующий день мы все были обязаны бегать в качестве наказания. Я понял суть, но осадок остался. В моей карьере был лишь один тренер, который кричал на меня — это Лэмпард.