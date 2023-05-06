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Экс-игрок «Дерби»: «При встрече где-нибудь я бы подрался с Лэмпардом»

сегодня, 09:56

Экс-игрок «Дерби Каунти» Андре Уисдом негативно отозвался об опыте работы под руководством тренера Фрэнка Лэмпарда. Специалист на данный момент возглавляет «Челси».

Стал бы я с ним разговаривать, будь он здесь? Да ни за что. Не мой тип людей. При встрече где-нибудь мы бы с ним подрались. Думаю, меня взбесил сам факт, что это Фрэнк Лэмпард. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я не был в восторге. Я ожидал от него большего как от человека, у нас была хорошая команда, поэтому гораздо легче, когда все идет как надо.

Помню во время предсезонки некоторые ребята вернулись поздно, а на следующий день мы все были обязаны бегать в качестве наказания. Я понял суть, но осадок остался. В моей карьере был лишь один тренер, который кричал на меня — это Лэмпард.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:47
Да видно много ему пришлось побегать под крик Лэмпарда. Ни как успокоится не может - всё осадок "растворяет". Да же разговаривать не хочет.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:24
Я тоже готов подраться с кем угодно,но только в интернете.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:48
Конечно, из Фрэнка не получился хороший тренер, но он хотя бы попробовал. А этих критиков не пойму. Если это легко, стань сам тренером и посмотрим, как у тебя будут дела идти. А тут его критикует какой-то ноунейм, который в 29 лет без клуба сидит.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:23
А что такой агрессивный то!
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