Месси больше не хочет играть за ПСЖ

Нападающий Лионель Месси не желает выступать в составе ПСЖ.
Ранее клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Сообщаются, что футболист не может представить, что вновь будет играть за парижан после наказания. Помимо этого, игрока расстраивает свист с трибун в его адрес. Переговоров о расторжении контракта на данный момент нет. Соглашение Лионеля с клубом действует до конца текущего сезона.
Ранее стало известно, где Месси может продолжить карьеру.
Однако есть контракт, его надо либо выполнять, либо разрывать досрочно. Рейтинг Месси не упадет после такого, а вот на репутации ПСЖ в последнее время стали появляться темные пятна. Не умеют держать ситуацию полностью под контролем, вследствие чего хамское, дерзкое, неадекватное поведение болельщиков.
Как бы еще у этой провокации болельщиков ноги не росли от руководства клуба, которое поняло, что им не уговорить Месси никакими коврижками на продление контракта (ведь с осени тянется эта история). А теперь в самый раз спровоцировать Месси на подобные шаги, наказать на зп и возможно неустойку за разрыв контракта, сэкономив кучу денег.
Подленький ПСЖ не любит, когда его богатые игрушки вдруг имеют своё мнение и достоинство.
Однако есть контракт, его надо либо выполнять, либо разрывать досрочно. Рейтинг Месси не упадет после такого, а вот на репутации ПСЖ в последнее время стали появляться темные пятна. Не умеют держать ситуацию полностью под контролем, вследствие чего хамское, дерзкое, неадекватное поведение болельщиков.
Как бы еще у этой провокации болельщиков ноги не росли от руководства клуба, которое поняло, что им не уговорить Месси никакими коврижками на продление контракта (ведь с осени тянется эта история). А теперь в самый раз спровоцировать Месси на подобные шаги, наказать на зп и возможно неустойку за разрыв контракта, сэкономив кучу денег.
Подленький ПСЖ не любит, когда его богатые игрушки вдруг имеют своё мнение и достоинство.
Ещё играя в Барселоне, небось мечтал день и ночь побегать по песочку в ОАЭ...
И вот она , бескорыстная, тайно хранимая и по детски оберегаемая от сглаза и прочей нечести мечта маэстро и его родителя сбывается....
Свет в конце футбольного тоннеля вспыхнул лампой (Алладина??)) мощностью в 400 млн. (без мала чуть не осквернил и не написал "ватт"!))
Ещё играя в Барселоне, небось мечтал день и ночь побегать по песочку в ОАЭ...
И вот она , бескорыстная, тайно хранимая и по детски оберегаемая от сглаза и прочей нечести мечта маэстро и его родителя сбывается....
Свет в конце футбольного тоннеля вспыхнул лампой (Алладина??)) мощностью в 400 млн. (без мала чуть не осквернил и не написал "ватт"!))