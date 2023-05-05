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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Месси больше не хочет играть за ПСЖ

сегодня, 08:13

Нападающий Лионель Месси не желает выступать в составе ПСЖ.

Ранее клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Сообщаются, что футболист не может представить, что вновь будет играть за парижан после наказания. Помимо этого, игрока расстраивает свист с трибун в его адрес. Переговоров о расторжении контракта на данный момент нет. Соглашение Лионеля с клубом действует до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, где Месси может продолжить карьеру.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:49, ред.
Время когда игрок уже не хочет играть а хочет тупо зарабатывать наступает гораздо раньше чем в 36 лет.....
Жаль что в Парижах этого не знают...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:10
На Лионеле Месси лежит печать индульгенции - грамоты, выдаваемой католической церковью от имени Папы Римского с целью полного или частичного отпущения грехов. Своей выдающейся игрой и той радостью, которые он приносит всем нам, болельщикам, аргентинец заслужил прощения всех своих " грехов ". В том числе такого незначительного, как посещение Саудовской Аравии без разрешения " ПСЖ".
Право, какой пустяк...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:10
Придется играть. Деньги терять он не захочет.

А проблема на самом деле нк столько в нарушении дисциплины, а в том, что он из Катарского клуба поехал в Саудовскую Аравию.
Эти страны только налаживают дип отношения, это прямые конкуренты на рынке шейхов.

Я говорю "Шейхи"
Вы говорите - Катар.

А теперь появились саудиты. Переманили Роналду сначала. Теперь хотят Месси и хотят его у катарцев забрать. Они даже в Европу не могут продать верблюдов (Мбаппе) , а тут своим конкурентам. Конечно нет. Самолюбие на высоте.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:28
Да и плевать на него.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:48
помнете стих про карлана Каталанського -
его имя Леонель! Все корявые фенты принемают за пасы!
faneng
faneng
сегодня в 12:29
Забавно, что Месси в сущности идет по пути Роналду. Хотя они и разные люди по характеру, по складу ума. И все равно - тот же путь. Только Роналду на 2,5 года старше и его закат карьеры начался в целом при Рангике зимой 2021/22 г. У Месси - весной 2023 г.
23Beckham23
23Beckham23
сегодня в 12:11
Абсолютно не страшно для ПСЖ, как показал этот сезон, они возьмут чемпионство и без пешехода на поле
амурец
амурец
сегодня в 12:02
Скорее ПСЖ не жалает что бы Месси у них играл, точнее не присутствовал, так как давно не видели, что Месси играет
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 11:56
"Не хочу быть дворянкой столбовою - хочу быть владычицей морскою!"

И это профессиональный футболист? Месси - избалованный клоун
Zak11
Zak11
сегодня в 11:51
Месси всегда выбирал деньги вместо футбола. Это очередное подтверждение. Из Барселоны ушёл из-за денег, в ПСЖ пришёл из-за денег, теперь метит в ОАЭ естественно из-за чего? Правильно, денег. А можно было бы поиграть в интересных чемпионатах, в неплохих клубах, бороться за ЛЧ) В чём карьера Роналду безусловно лучше - так это в том что человек поиграл в топовых клубах и лигах прежде всего)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:46
договорился уже с шейхами на возмещение всех его штрафов в ПСЖ
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 11:46
Это правильно.. Контракт заканчивается.. Барса становится ближе... Конечно, затарился, он в Париже неплохо... Куча трофеев, рекордов, ЧМ... Видать, пора домой... Всё -таки глупое руководство в ПСЖ... Думаю, Галтье не уговорит его вернуться на пару игр...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 11:26
Золотой мяч обиженке срочно
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 11:25
Великий игрок и ноунеймный клуб)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:06, ред.
Всё, что происходит с " ПСЖ", напомнило мне ситуацию с клубом из Махачкалы, в бытность свою напичканном игроками высокого уровня, но бесславно закончившим своё существование. Так и здесь: амбиций выше крыши, но игрушки когда - нибудь надоедают...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 11:02
Вот вам и профессионал..
Развалил Барселону до основания, сейчас раваливает ПСЖ(
И к верблюдам на заработки..

Но плохой только Роналду.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:50, ред.
А на горА тот факт,что возня вокруг его персоны,и его личные непоследовательные телодвижения,стали смущать даже его пламенных поклонников,лихорадочно ищущих этому объяснения и оправдания.
Вывод :Не создай себе кумира. То же касается и его многократно обфурившегося оппонента и его паствы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:49
Как я его понимаю... Как я его понимаю...)))
Ещё играя в Барселоне, небось мечтал день и ночь побегать по песочку в ОАЭ...
И вот она , бескорыстная, тайно хранимая и по детски оберегаемая от сглаза и прочей нечести мечта маэстро и его родителя сбывается....
Свет в конце футбольного тоннеля вспыхнул лампой (Алладина??)) мощностью в 400 млн. (без мала чуть не осквернил и не написал "ватт"!))
SKYRIМ
SKYRIМ
сегодня в 10:47
Безделушка никому не нужна уже.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 10:44
Какое ПСЖ ? Тут контракт с саудитами на носу !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:27
Верное и обоснованное решение. Вытирать ноги об действующего чемпиона мира и лидера команды по системе гол+пас - а что они хотели?
Однако есть контракт, его надо либо выполнять, либо разрывать досрочно. Рейтинг Месси не упадет после такого, а вот на репутации ПСЖ в последнее время стали появляться темные пятна. Не умеют держать ситуацию полностью под контролем, вследствие чего хамское, дерзкое, неадекватное поведение болельщиков.
Как бы еще у этой провокации болельщиков ноги не росли от руководства клуба, которое поняло, что им не уговорить Месси никакими коврижками на продление контракта (ведь с осени тянется эта история). А теперь в самый раз спровоцировать Месси на подобные шаги, наказать на зп и возможно неустойку за разрыв контракта, сэкономив кучу денег.
Подленький ПСЖ не любит, когда его богатые игрушки вдруг имеют своё мнение и достоинство.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:01
От зарплаты тоже стоит отказаться.
zooveterinar
zooveterinar ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 09:48
А он его вытянет??! Сомневаюся,даже,в свои молодые годы!!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:39
Недовольный свист трибун, наказание от клуба. Одним словом, звезда в ШОКЕ!
Dead Morose
Dead Morose ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 09:38
Он влиги 1 то проволился, в апл его бы вообще загрызли
adekvat
adekvat
сегодня в 09:25
Зачем было вообще соглашаться играть за клуб из этой дикой страны.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:13
Что вы возитесь с Аргетинским гномом,в Африку его ,а оттуда Африканских кочегаров ,их так любят Французы!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:01
Эх ты , Лёня Лёня!)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:54
Лучше бы вместо ПСЖ, пошёл бы играть в АПЛ, было бы интересно на это посмотреть, Ман Сити либо Арсенал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:40
Леонель, перестань! Что за каприз)))
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