Месси больше не хочет играть за ПСЖ

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сегодня, 08:13

Нападающий не желает выступать в составе ПСЖ .

Ранее клуб отстранил аргентинца за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Сообщаются, что футболист не может представить, что вновь будет играть за парижан после наказания. Помимо этого, игрока расстраивает свист с трибун в его адрес. Переговоров о расторжении контракта на данный момент нет. Соглашение Лионеля с клубом действует до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, где Месси может продолжить карьеру.