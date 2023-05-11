Агент Щенникова рассказал о возможном будущем игрока

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА , дал комментарий на тему возможного будущего футболиста.

Конечно, для нас важно остаться в РПЛ , это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас непонятно, что будет с командами: где-то сменится тренер, уйдут те или иные игроки, в общем, варианты точно будут. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем. Если будут интересные варианты, то, конечно, рассмотрим и их. Главное, чтобы игроку было комфортно. Ближе к лету будем определяться.