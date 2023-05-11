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Агент Щенникова рассказал о возможном будущем игрока

вчера, 11:41

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, дал комментарий на тему возможного будущего футболиста.

Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас непонятно, что будет с командами: где-то сменится тренер, уйдут те или иные игроки, в общем, варианты точно будут. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем. Если будут интересные варианты, то, конечно, рассмотрим и их. Главное, чтобы игроку было комфортно. Ближе к лету будем определяться.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:05
Естественный процесс. Судьба почти каждого спортсмена. Не все же могут попасть в депутаты.
isamsn
isamsn
вчера в 20:26
Конечно в свои 32 года былой армейской формы ему не набрать, но пользу новому клубу вполне может принести. Так что удачи Георгию и здоровья!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mozhay (раскрыть)
вчера в 18:41
Почти как дзюбой попользовались, а потом пошел вон, или Новосельцевым, да там таких десятка два наберется - неликвид.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ x443agzpd38j (раскрыть)
вчера в 16:49
Согласен.
Mozhay
Mozhay
вчера в 13:43
Попользовались и хотят выкинуть.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:28
Тульский Арсенал если возьмут
x443agzpd38j
x443agzpd38j ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:22
Да игрок хороший но уже не для состава ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:59
К сожалению Георгий после последней травмы проигрывает конкуренцию другим игрокам, даже на замены выходить не готов. Вывод -- надо попробовать себя в других клубах. Удачи.
5sq8veea9zrd
5sq8veea9zrd
вчера в 12:19
    Гость
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