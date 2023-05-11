Агент Кейта Бальде рассказал о намерении игрока жить в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о желании игрока остаться в России.
Бальде нравится атмосфера в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Футболисты в команде как семья.
Кейта обожает русскую культуру и людей в стране в целом. Особенно ему по душе местная кухня. Ему очень нравится жить в России.
Сколько мы уже подобное слышали, а потом те же игроки Спартака сбегали, да ещё говорили паками.
Вы для начала проживите столько лет как Нобоа, а потом уже бросайтесь такими словами.
Нобоа уже стал русским и его желание получить гражданство моей страны я поддерживаю, а на таких как Бальде я смотрю как на клоунов.
Чего не сделаешь чтобы понравиться фанатам.
Если бы так сказал Промес, то я поверил бы, так как у него выбора нет, либо хорошая жизнь в России, либо тюрьма в Голландии, а это цирк какой-то, а не Бальде.
Теперь осталось посмотреть сколько он "проживёт" в России.
Сколько мы уже подобное слышали, а потом те же игроки Спартака сбегали, да ещё говорили паками.
Вы для начала проживите столько лет как Нобоа, а потом уже бросайтесь такими словами.
Нобоа уже стал русским и его желание получить гражданство моей страны я поддерживаю, а на таких как Бальде я смотрю как на клоунов.
Чего не сделаешь чтобы понравиться фанатам.
Если бы так сказал Промес, то я поверил бы, так как у него выбора нет, либо хорошая жизнь в России, либо тюрьма в Голландии, а это цирк какой-то, а не Бальде.
Теперь осталось посмотреть сколько он "проживёт" в России.