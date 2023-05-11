Агент Кейта Бальде рассказал о намерении игрока жить в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» , рассказал о желании игрока остаться в России.

Бальде нравится атмосфера в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Футболисты в команде как семья.

Кейта обожает русскую культуру и людей в стране в целом. Особенно ему по душе местная кухня. Ему очень нравится жить в России.