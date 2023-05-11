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Агент Кейта Бальде рассказал о намерении игрока жить в России

вчера, 15:23

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о желании игрока остаться в России.

Бальде нравится атмосфера в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Футболисты в команде как семья.

Кейта обожает русскую культуру и людей в стране в целом. Особенно ему по душе местная кухня. Ему очень нравится жить в России.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:09
А я бы его поблагодарил за такой , пусть ещё не до конца осознанный порыв .
ABir
ABir
вчера в 22:46
В России сейчас покруче, чем во многих европейских странах. Правильный выбор
Сп62
Сп62
вчера в 21:57
Кому-то нравится жить в Гондурасе, кому-то в России. Хозяин барин.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:24
Пока хочет остаться в России , это его дело и руководства.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:11
Бальде с детства за Спартак…))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:09
Так ему еда нравится или в совокупности с нашими традиционными напитками???? ... ну а так что, имея деньги... "Кому на Руси жить хорошо?"
dg25atzbpjx3
dg25atzbpjx3
вчера в 15:57, ред.
А сколько времени провёл Бальде в России? 5, 10, 20 лет? Пол года! Ну да, это срок.

Сколько мы уже подобное слышали, а потом те же игроки Спартака сбегали, да ещё говорили паками.

Вы для начала проживите столько лет как Нобоа, а потом уже бросайтесь такими словами.

Нобоа уже стал русским и его желание получить гражданство моей страны я поддерживаю, а на таких как Бальде я смотрю как на клоунов.

Чего не сделаешь чтобы понравиться фанатам.

Если бы так сказал Промес, то я поверил бы, так как у него выбора нет, либо хорошая жизнь в России, либо тюрьма в Голландии, а это цирк какой-то, а не Бальде.

Теперь осталось посмотреть сколько он "проживёт" в России.
t285esb23gev
t285esb23gev
вчера в 15:37
Да пусть живёт, не жалко
Гость
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