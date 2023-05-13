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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Серия А 2023

Сампаоли хочет засудить эксперта, который назвал его идиотом и расистом

сегодня, 12:23

Наставник «Фламенго» Хорхе Сампаоли подал жалобу в бразильский суд на Нето, легенду «Коринтианса», который сейчас работает экспертом на ТВ.

В апреле, когда бывший тренер «Севильи» был утвержден в качестве рулевого «Фламенго», Нето заявил, что во время работы в «Сантосе» аргентинец плохо относился к тренеру вратарей Арзулу из-за цвета его кожи.

«Он плохо с ним обращался, не пускал его в раздевалку. Сампаоли отвратителен, он никогда ни к кому не относился хорошо. В „Сантосе“ он был расистом, он никогда не говорил по-португальски. Этот низкорослый идиот ничего не смыслит в футболе, и это позор, что „Фламенго“ нанял его», — сказал Нето в программе Os donos da bola.

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ДСА
ДСА
сегодня в 13:18
Неплохо будет на этом лишний миллиончик заработать.
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