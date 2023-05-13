Сампаоли хочет засудить эксперта, который назвал его идиотом и расистом

1683969828

сегодня, 12:23

Наставник «Фламенго» подал жалобу в бразильский суд на Нето, легенду «Коринтианса», который сейчас работает экспертом на ТВ.

В апреле, когда бывший тренер «Севильи» был утвержден в качестве рулевого «Фламенго», Нето заявил, что во время работы в «Сантосе» аргентинец плохо относился к тренеру вратарей Арзулу из-за цвета его кожи.

«Он плохо с ним обращался, не пускал его в раздевалку. Сампаоли отвратителен, он никогда ни к кому не относился хорошо. В „Сантосе“ он был расистом, он никогда не говорил по-португальски. Этот низкорослый идиот ничего не смыслит в футболе, и это позор, что „Фламенго“ нанял его», — сказал Нето в программе Os donos da bola.