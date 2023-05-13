«Зенит» в добавленное время отыгрался в матче с «Краснодаром».

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вчера, 18:30

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (2:2).

Нападающий хозяев Малком открыл счёт на 15-й минуте. Южане отыгрались на 51-й усилиями полузащитника Михайло Баньяца. На 58-й хавбек Алексей Ионов забил 2-й мяч «быков». На 90+6-й форвард петербуржцев Матео Кассьерра принёс «сине-бело-голубым» ничью.

«Зенит» провёл первую игру в статусе чемпиона страны, команда набрала 65 очков. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, у клуба 43 балла.