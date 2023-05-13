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«Зенит» в добавленное время отыгрался в матче с «Краснодаром»

вчера, 18:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (2:2).

Нападающий хозяев Малком открыл счёт на 15-й минуте. Южане отыгрались на 51-й усилиями полузащитника Михайло Баньяца. На 58-й хавбек Алексей Ионов забил 2-й мяч «быков». На 90+6-й форвард петербуржцев Матео Кассьерра принёс «сине-бело-голубым» ничью.

«Зенит» провёл первую игру в статусе чемпиона страны, команда набрала 65 очков. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, у клуба 43 балла.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:35
Краснодар молодцы.А Зенит-чемпион.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Я желаю Вам победы, Gahi. Участие с моей стороны маловероятно.
Просто ещё был смешным один момент, когда разоблачили фишку в 30 очков и удаление ставки. и многие молчали, что на долго пир и праздник. Не буду называть ник игрока. Таких "дыр" не учетов (уязвимость) на сайте думаю не мало.
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:39
    Gahi
    Gahi ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:26, ред.
    Ну что в таком случае удачи Вам и больших побед ✌.
    протон
    протон ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 21:16, ред.
    Спасибо. Я знаю Вы призы отдаете в центр как благотворительность детям. А у меня другой интерес это обогнать Санчо ) у него 60 к Комментариев. у каждого тут свой приход) призы абсолютно меня не интересуют в последний раз когда чуть не вышел, думал подарить племяннику он за питерский клуб играет проф.)
    Gahi
    Gahi ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:09, ред.
    Да чувствуется Ваше стремление помочь и доброжелательное отношение того что происходит на данном сайте. Но нужно понимать что это только игра как и наша жизнь в которой каждый стремиться быть победителем. Вы наверное заметили для меня интересным является сам процесс игры, а стану я победителем или нет это уже вторично. Я даже все свои призы с первого дня которые выиграл просил переводить для детей с ограниченными возможностями. Поэтому желаю Вам относится ко всему что происходит в процессе конкурсов как к игре, от которой каждый должен получать положительные эмоции даже тогда когда твоя ставка не проходит. Всё таки мы играем не на деньги 💰 в худшем случае что может случится мы проиграем свои набранные баллы. Поэтому удачи Вам и хорошего настроения от процесса самой игры в умением каждый раз улучшать свои прогнозы на ставках. Удачи
    протон
    протон ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 20:33, ред.
    И не говорите. Я дважды проигрывал в финале Ironigor буквально оставались считанные часы до закрытия ставок в КП. И взрыв БИНГ-Бенг он на пару очков вырывался вперед и побеждал с первого места.
    Меня это просто не разрывало, но я находил в себе силы и поздравлял соперника, чего я не сделал в прошлом месяце финалисту.
    Я всегда стараюсь помогать в группе игрокам чем могу, могу все призы подарить исключительно. я много раз был финалистом и всегда отказывался от призов продлевая Вип. Мне этого хватало. Я старался всегда набирать большое количество баллов и быть в топах. Я за 10 лет откомментировал более 35 тысяч комментариев на сайте. я всегда стремился помочь сайту нововведениями исправлениями над ошибками или недочетами. Да у меня тут есть недоброжелатели и тех кого я не недолюбливаю это нормально ты не можешь быть всегда для всех идеальным.
    EVM
    EVM
    вчера в 20:26
    Любимую команду и болельщиков клуба, с очередным чемпионством и второй звездой!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:22
    Зенит чемпион. ЦСКА серебряный призёр.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:09
    Похоже все перепортили букмекерам.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Но мы сами выбираем свой путь, кто виноват что мы пошли этой дорогой
    Gahi
    Gahi ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:47, ред.
    Тем интереснее сам процесс соперничества и остальные таким образом подтягиваются, на данную минуту в десятки сегодняшнего дня из группы 5 человек в неё вошли, конечно список может измениться, а также двое из группы в общий пятерки. Так что группа собралась боевая с хорошим настроем форсировать большой коэффициент, но сами понимаете что без доли везения трудно добиться большего успеха. Удачи
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:43
    Вы заметили как правильно сегодня обозначены названия веток ничейных игр РПЛ...????

    "Спартак ушёл...."
    "Зенит отыгрался...."
    nubom
    nubom ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Честно говоря, мне, например, не смешно. Глядя на нынешний смешной чемпионат и кубок - мне грустно(....
    Futurista
    Futurista ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 19:25, ред.
    Ну так а в чем прикол и где что не так?...Экспертно-судейская комиссия не имеет отношения к клубу Спартак...гол засчитан неверно, а результат в пользу Зенита остался...можно конечно над этим смеяться, но только болельщикам Зенита смешно...
    nubom
    nubom ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Об этом сегодня хорошо написал Jeck Denielse:

    Народная примета
    "Если заходишь на игровую ветку а там из 30-ти комментов 29 про судей - играет Спартак"
    Serious94
    Serious94 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Почему ,я должен смирятся с таким футболом, я хочу смотреть свой клуб , а не это подобие на клуб Зенит. И так все сферы в говне ( машины ,недвижка и тд . Изоляция полная.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Насчет утвержденного сценария звучит двусмысленно)...
    протон
    протон ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 19:17, ред.
    Дружище можно заруба в группе идет. Такими темпами желаю обогнать соперника.
    Futurista
    Futurista ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 19:15
    Это вряд ли)...Спартак сам столько напорол, что помощь судей бессмысленна...
    Serious94
    Serious94 ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
    вчера в 19:10, ред.
    Меня особо не интересуют другие клубы так как я с детства болею за Зенит и меня не устраивает такое подобие на футбол в их исполнении. Если тренер не может поставить футбол с такими техничными игроками то ,я думаю ему не место в Зените , мысли никакой не вижу в его действиях , раньше хоть бестолковые навесы на Дерево Дзюбу было.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:10
    Вторую игру подряд...в концовочке...хеппи энд...
    Всё по утверждённому сценарию...))

    Соглашусь что Зенит чуть не поплатился за расслабон после забитого гола...и неминуемая мстя краснодарцев справедлива....если бы не постановочные валяния соперника на всех участках поля в концовке матча...

    2:2 справедливо....
    Одни набрали целый балл в гостях у чемпионистого чемпиона...
    Вторые получили урок...что даже в золотых футболках надо играть...а не ходить...
    nubom
    nubom ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:09
    А вторым должен быть Спартак)...
    Serious94
    Serious94 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Смысл такой ,что данное действо на поле должно доставлять удавольствие болельщику!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Нравится не нравится смотри что есть, или переключайся на мировой футбол
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:01, ред.
    «Зенит» в добавленное время отыгрался в матче с «Краснодаром».

    Немного может быть не о самом матче, но и этот матч есть лишнее доказательства того что главный тренер Зенита совершенно не впечетляет в таких ситуациях.

    Исходя из того что в его распоряжение есть состав игроков который в разы превосходит по стоимости любого другого клуба. И только за счёт длительного сезона команда вытаскивает чемпионство, за счёт качества игроков , огромного вливания 💰 , а именно бразильского потенциала. А не вовсе в гениальности тренерского штаба и каких-то креативных действий и тактических схем.

    Напоминает всё это Чеховское произведение "Человек в футляре " . Недаром же главного тренера Зенита называют "Пиджак " . Вся суть состоит в том что с таким составом и административным ресурсом плюс ➕️ Газпром медиа, не говоря об РФС, которые являются выходцами из того же самого Газпрома, сделать чемпионом РПЛ сможет даже уборщица из Газпром-арены. Спортивный принцип наглухо отсутствует, как говорится бабло рулит или кто заказывает музыку, тот её и танцует !)

    Ну вот как-то так , если в кратце о чемпионстве Зенита . Таковы реалии сегодняшнего футбола в России . Всем Добра !
    Futurista
    Futurista ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 19:01, ред.
    "Главный арбитр Павел Кукуян засчитал второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ ошибочно, сообщила Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС"...и ничего от лукавого...и так через матч, особенно когда у Зенита возникали трудности...
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 18:59
    А что тогда про другие клубы говорить? В Зените хоть купленные игроки, но более-менее высокого уровня, есть на что полюбоваться или нравится смотреть Химки-Торпедо? Нулевый Спартак?
    nubom
    nubom
    вчера в 18:59
    В этом чемпионате футболисты Зенита играли сильнее всех. Все остальное от лукавого..
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Из двух зол Семака: навес на Дзюбу или перекат без Дзюбы, всё же я выбираю второе) А так есть куда расти и работать… только вот учитывая нашу изоляцию от футбольного мира… как-то всё вообще теряет смысл(
    Гость
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