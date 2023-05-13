«Зенит» в добавленное время отыгрался в матче с «Краснодаром».

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (2:2).
Нападающий хозяев Малком открыл счёт на 15-й минуте. Южане отыгрались на 51-й усилиями полузащитника Михайло Баньяца. На 58-й хавбек Алексей Ионов забил 2-й мяч «быков». На 90+6-й форвард петербуржцев Матео Кассьерра принёс «сине-бело-голубым» ничью.
«Зенит» провёл первую игру в статусе чемпиона страны, команда набрала 65 очков. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, у клуба 43 балла.
Немного может быть не о самом матче, но и этот матч есть лишнее доказательства того что главный тренер Зенита совершенно не впечетляет в таких ситуациях.
Исходя из того что в его распоряжение есть состав игроков который в разы превосходит по стоимости любого другого клуба. И только за счёт длительного сезона команда вытаскивает чемпионство, за счёт качества игроков , огромного вливания 💰 , а именно бразильского потенциала. А не вовсе в гениальности тренерского штаба и каких-то креативных действий и тактических схем.
Напоминает всё это Чеховское произведение "Человек в футляре " . Недаром же главного тренера Зенита называют "Пиджак " . Вся суть состоит в том что с таким составом и административным ресурсом плюс ➕️ Газпром медиа, не говоря об РФС, которые являются выходцами из того же самого Газпрома, сделать чемпионом РПЛ сможет даже уборщица из Газпром-арены. Спортивный принцип наглухо отсутствует, как говорится бабло рулит или кто заказывает музыку, тот её и танцует !)
Ну вот как-то так , если в кратце о чемпионстве Зенита . Таковы реалии сегодняшнего футбола в России . Всем Добра !
Немного может быть не о самом матче, но и этот матч есть лишнее доказательства того что главный тренер Зенита совершенно не впечетляет в таких ситуациях.
Исходя из того что в его распоряжение есть состав игроков который в разы превосходит по стоимости любого другого клуба. И только за счёт длительного сезона команда вытаскивает чемпионство, за счёт качества игроков , огромного вливания 💰 , а именно бразильского потенциала. А не вовсе в гениальности тренерского штаба и каких-то креативных действий и тактических схем.
Напоминает всё это Чеховское произведение "Человек в футляре " . Недаром же главного тренера Зенита называют "Пиджак " . Вся суть состоит в том что с таким составом и административным ресурсом плюс ➕️ Газпром медиа, не говоря об РФС, которые являются выходцами из того же самого Газпрома, сделать чемпионом РПЛ сможет даже уборщица из Газпром-арены. Спортивный принцип наглухо отсутствует, как говорится бабло рулит или кто заказывает музыку, тот её и танцует !)
Ну вот как-то так , если в кратце о чемпионстве Зенита . Таковы реалии сегодняшнего футбола в России . Всем Добра !