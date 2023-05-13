Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» в АПЛ

вчера, 21:42

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа получил «Золотую перчатку».

Награда ежегодно присуждается голкиперу, который провёл наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне Английской Премьер-Лиги. Испанец не пропустил в игре 35-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0). Эта встреча стала для футболиста 16-й без пропущенных мячей в текущей кампании. Сравняться с ним по этому показателю и разделить приз ещё могут Аарон Рамсдейл из «Арсенала», Ник Поуп из «Ньюкасла» и Алиссон из «Ливерпуля» (у них 13 матчей «на ноль»).

Для стража ворот МЮ эта награда стала второй в карьере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зениту» вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России
Вчера, 20:21 Видео
ОфициальноУЕФА назвал имя игрока недели в Лиге Европы
12 мая
ОфициальноСтал известен игрок недели в Лиге чемпионов
12 мая
ОфициальноЭмери — лучший тренер Английской Премьер-Лиги по итогам апреля
12 мая
ОфициальноХоланд — лучший футболист Английской Премьер-Лиги по итогам апреля
12 мая
ОфициальноНазван лучший игрок «Ливерпуля» по итогам апреля
11 мая Фото
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:44
Удивлён, если честно. Учитывая выступления МЮ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:03
Осталось её приложить... Хе..
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:47
Не смотря на этот приз, нынешний Де Хеа, мягко говоря, ни о чем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 