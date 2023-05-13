Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» в АПЛ

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вчера, 21:42

Вратарь «Манчестер Юнайтед» получил «Золотую перчатку».

Награда ежегодно присуждается голкиперу, который провёл наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне Английской Премьер-Лиги. Испанец не пропустил в игре 35-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0). Эта встреча стала для футболиста 16-й без пропущенных мячей в текущей кампании. Сравняться с ним по этому показателю и разделить приз ещё могут Аарон Рамсдейл из «Арсенала», Ник Поуп из «Ньюкасла» и Алиссон из «Ливерпуля» (у них 13 матчей «на ноль»).