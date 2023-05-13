«Зенит» наградили чемпионским кубком и золотыми медалями за победу в чемпионате России.
Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» после окончания матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2). Клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе победу в турнире в игре прошлого тура со «Спартаком» (3:2).
При этом у Газпрома оказалась самая позорная в мире ЧВК, которая анекдотично трусливо бежала с позиций сразу после того, как их сумели туда затащить. Газпром-позор России.
При этом у Газпрома оказалась самая позорная в мире ЧВК, которая анекдотично трусливо бежала с позиций сразу после того, как их сумели туда затащить. Газпром-позор России.
Имеем то, что имеем
Имеем то, что имеем
Жду не дождусь, когда Зенит станет единоличным лидером по чемпионствам в РПЛ
Сильнейший клуб в истории чемпионатов России просто обязан обогнать Спартака.
Жду не дождусь, когда Зенит станет единоличным лидером по чемпионствам в РПЛ
Сильнейший клуб в истории чемпионатов России просто обязан обогнать Спартака.