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«Зениту» вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России

вчера, 20:21

«Зенит» наградили чемпионским кубком и золотыми медалями за победу в чемпионате России.

Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» после окончания матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2). Клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе победу в турнире в игре прошлого тура со «Спартаком» (3:2).

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:58
30-тник то был.Смотрю на тушино арену народец не очень спешит.
Gorkiy
Gorkiy ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 22:55
А Вы ясновидящий никак?
Mozhay
Mozhay
вчера в 22:53
Зенит с очередной победой! У Зенита нет соперников!
протон
протон ответ Шавхал Чурчаев (раскрыть)
вчера в 22:42
    протон
    протон
    вчера в 22:38
    Полный стадион радостных болельщиков. Некуда присесть.
    Веня диктов
    Веня диктов
    вчера в 22:31
    Малком должен ещё пяток заколошматить.Будет смысл добиться ещё одной цели.Питер с Праздником. Великий Город заслужил вторую звезду на груди.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Шавхал Чурчаев (раскрыть)
    вчера в 22:08
      Шавхал Чурчаев
      Шавхал Чурчаев ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
      вчера в 21:52
      Зачем фантазировать, что было бы или могло быть
      Имеем то, что имеем
      Джиперс Криперс
      Джиперс Криперс ответ Шавхал Чурчаев (раскрыть)
      вчера в 21:49
      Зенит сильнейший клуб? Без Газпрома и админресурса был бы обычным середняком.
      Ирина Михайлова
      Ирина Михайлова
      вчера в 21:32
      Шавхал Чурчаев
      Шавхал Чурчаев
      вчера в 21:19, ред.
      Отличная новость
      Жду не дождусь, когда Зенит станет единоличным лидером по чемпионствам в РПЛ
      Сильнейший клуб в истории чемпионатов России просто обязан обогнать Спартака.
      nubom
      nubom
      вчера в 21:00
      Через тернии к звездам!
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 20:43
      Зенит поздравляем с чемпионством!!!
      Гость
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