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«Реал» претендует на Хакими

сегодня, 20:13

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может продолжить карьеру в «Реале».

Футболист хочет вернуться в клуб из Мадрида, в системе которого он находился с 2006 по 2020 год. Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2026 года, парижский коллектив вряд ли захочет отпускать защитника.

У Хакими есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
caqg5ac5j927
caqg5ac5j927
сегодня в 22:45
Сами продали и сами теперь хотят выкупить . Смешно
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:56
Мадридский Реал вообще не ценит своих молодых игроков, а потом тратит огромные деньги на то, что бы вернуть их обратно....
Считаю что сливочные выпустили и упустили двух лучших крайних защитников последних лет....правый это Тео Эрнандес, который зажигает в Милане, а левый как раз таки Хакими, который так же шикарно себя проявил в Интере, а вот в Париже больше пижонит
Заполучить игрока обратно возможно, и тут нужно будет и желание самого Ашрафа вернуться....игрок может обратиться к шейхам типо черная полоса, развод и все такое, все это давит и хочу сменить обстановку...и вот тогда возможно цена на игрока ьудет не слишком завышенной.
протон
протон
сегодня в 20:31
Поздравляю с первым местом дружище Gahi, теперь лучше собирать баллы. Анализировать сколько потратил соперник который на втором месте и какие ставки делает. В группе нет Вам конкурента. А кефы уже нужно соперникам делать очень высокие и вероятность выигрыша минимальна. В группе пару чел отстреляют под конец месяца.  Anisovich этот игрок не думаю что-то возьмет еще так как ему фортануло на 40 к.
Гость
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