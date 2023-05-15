«Реал» претендует на Хакими

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сегодня, 20:13

Защитник ПСЖ может продолжить карьеру в «Реале».

Футболист хочет вернуться в клуб из Мадрида, в системе которого он находился с 2006 по 2020 год. Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2026 года, парижский коллектив вряд ли захочет отпускать защитника.

У Хакими есть и другие варианты продолжения карьеры.