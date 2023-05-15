«Реал» претендует на Хакими

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может продолжить карьеру в «Реале».
Футболист хочет вернуться в клуб из Мадрида, в системе которого он находился с 2006 по 2020 год. Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2026 года, парижский коллектив вряд ли захочет отпускать защитника.
У Хакими есть и другие варианты продолжения карьеры.
Считаю что сливочные выпустили и упустили двух лучших крайних защитников последних лет....правый это Тео Эрнандес, который зажигает в Милане, а левый как раз таки Хакими, который так же шикарно себя проявил в Интере, а вот в Париже больше пижонит
Заполучить игрока обратно возможно, и тут нужно будет и желание самого Ашрафа вернуться....игрок может обратиться к шейхам типо черная полоса, развод и все такое, все это давит и хочу сменить обстановку...и вот тогда возможно цена на игрока ьудет не слишком завышенной.
Считаю что сливочные выпустили и упустили двух лучших крайних защитников последних лет....правый это Тео Эрнандес, который зажигает в Милане, а левый как раз таки Хакими, который так же шикарно себя проявил в Интере, а вот в Париже больше пижонит
Заполучить игрока обратно возможно, и тут нужно будет и желание самого Ашрафа вернуться....игрок может обратиться к шейхам типо черная полоса, развод и все такое, все это давит и хочу сменить обстановку...и вот тогда возможно цена на игрока ьудет не слишком завышенной.