ПСЖ готов платить часть зарплаты Неймару в случае ухода игрока в аренду

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сегодня, 10:53

Нападающий ПСЖ может покинуть клуб.

Сообщается, что бразилец больше не хочет играть за команду после поведения болельщиков, которые призывали его уйти из команды, устроив акцию протеста возле дома игрока. Футболист готов рассмотреть все серьёзные предложения, которые ему поступят.

Действующий контракт форварда с парижанами истекает в июне 2027 года. «Пари Сен-Жермен» рассматривает как трансфер, так и возможную аренду с условием, при котором клуб будет платить ему часть зарплаты.