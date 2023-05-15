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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов платить часть зарплаты Неймару в случае ухода игрока в аренду

сегодня, 10:53

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть клуб.

Сообщается, что бразилец больше не хочет играть за команду после поведения болельщиков, которые призывали его уйти из команды, устроив акцию протеста возле дома игрока. Футболист готов рассмотреть все серьёзные предложения, которые ему поступят.

Действующий контракт форварда с парижанами истекает в июне 2027 года. «Пари Сен-Жермен» рассматривает как трансфер, так и возможную аренду с условием, при котором клуб будет платить ему часть зарплаты.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:12
Настолько с ним боссы ПСЖ ошиблись, что готовы теперь нести многомиллионные убытки.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 12:36
В французской Лиге 1 тоже нужно работать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:35
Возможно он будет вынужден согласиться даже если они его не совсем будут устраивать.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:18
ПСЖ не терпится от него избавиться, часть зарплаты будут ему платить ли ж бы ушёл из клуба. Я уже и забыл когда он последний раз играл хотя бы со скамейки, не говоря уже просто стартовый состав, редкость для него В АПЛ пускай идёт, поиграет и поймёт, что лучше бы в ПСЖ остался, тут то он на отдыхе сидел, а в Англии надо будет работать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:26
Можно и согласиться с такими условиями.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:06, ред.
Да, Неймар уже явно не тянет на достижение поставленных задач. На чемпионство конечно он давал результат. В чемпионатах было очень много как голов так и особенно голевых.

А вот в Еврокубках конечно не выделялся, та особо никто в команде не выделялся, ну может быть кроме Мбаппе. На его место конечно можно взять достойную замену. И плюс травмы никак не давали ему полностью раскрыться, так что аренда вполне достойный вариант!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:59
Отпустить на все четыре стороны!
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