Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

Нападающий Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Вильярреал».
«Желтая подлодка» хочет таким образом подстраховаться на случай ухода из команды Николаса Джексона. Контракт Диаса с клубом из Мадрида действует до лета 2023 года, «сливочные» не будут продлевать соглашение.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ также претендуют на Мариано.
Мариано нужно найти команду, где он будет основным форвардом и постараться доказать всем и даже самому себе, что он не закончился как игрок...!
Мариано нужно найти команду, где он будет основным форвардом и постараться доказать всем и даже самому себе, что он не закончился как игрок...!