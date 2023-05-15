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Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

сегодня, 19:56

Нападающий Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Вильярреал».

«Желтая подлодка» хочет таким образом подстраховаться на случай ухода из команды Николаса Джексона. Контракт Диаса с клубом из Мадрида действует до лета 2023 года, «сливочные» не будут продлевать соглашение.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ также претендуют на Мариано.

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Все комментарии
49twf8wfahqs
49twf8wfahqs
сегодня в 22:42
Давно пора его отпустить. Зачем держать игрока, которого вообще не выпускают
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:02
Мариано просидел лучшие годы своей карьеры в глухом запасе Мадридского Реала, а теперь решил поиграть?!) Я вообще не понимаю, почему Карло не выпускал Диаса когда был травмирован Карим, почему не давал испанцу игровое время?! Мне кажется, Анчи скорее Лунина выпустил бы в нападение, но не Диаса....
Мариано нужно найти команду, где он будет основным форвардом и постараться доказать всем и даже самому себе, что он не закончился как игрок...!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:17
Жёлтая субмарина должна брать на борт пассажира из Реал М.)
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