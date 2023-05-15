Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

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сегодня, 19:56

Нападающий может перейти из «Реала» в «Вильярреал».

«Желтая подлодка» хочет таким образом подстраховаться на случай ухода из команды Николаса Джексона. Контракт Диаса с клубом из Мадрида действует до лета 2023 года, «сливочные» не будут продлевать соглашение.