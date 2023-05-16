Нападающий «Арсенала» будет играть за сборную США, а не за сборную Англии

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сегодня, 18:12

Нападающий «Арсенала» , который выступает на правах аренды за «Реймс», принял решение выступать за сборную США , а не за сборную Англии.

Футболист родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьёй в Лондон. Он имеет двойное гражданство.