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Нападающий «Арсенала» будет играть за сборную США, а не за сборную Англии

сегодня, 18:12

Нападающий «Арсенала» Флориан Балогун, который выступает на правах аренды за «Реймс», принял решение выступать за сборную США, а не за сборную Англии.

Футболист родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьёй в Лондон. Он имеет двойное гражданство.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:30
С этим я вполне согласен)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:32
По чемпионату Франции судить такое себе,там он основной нап в форме, а в арсенале придётся как нкетиа на 15 минут выходить,прошлый сезон он отлично на замену выходил и вначале этого, а весной арсенал не очень играет впринципе, не только нкетиа
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 19:12
Нкетиа ниочем, конечно, Балогун сильнее.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:08
Предположу, почему он сделал такой выбор. В США у него больше шансов выйти на поле, чем в Англии.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:04, ред.
Добрый вечер!

В качестве справки, всё таки хочу получить разъяснения по следующему вашему принятию решения от 16ч.45 мин. Бан на один час: "Флуд ...конкурс КП"
С целью экономии вашего времени изложу свои соображения по этому случаю...
В 16 часов 37 минут, наложив на себя крестное знамение и прочитав "Отче наш" (дурное предчувствие было) зашел на соккер и дал комментарий в теме:
"Леау может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»", за что мне начислили 50 баллов.
Далее, по обыкновению, "пошел" знакомится с соккеровскими новостями и в частности со статьей: "«Реал» готовит официальное предложение «Боруссии» по Беллингему"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351364/bellingem-dzhud-real 16.05.2023
Памятуя, что посты для баллов конкурса прогнозов должны быть содержательными и убедившись, что мой будет не первым ( ПЯТЫЙ) дал стандартный комментарий типа, дословно не помню, но ключевые слова: "Обе команды устраивает..."
К моему большому огорчению и огорчению моей закуски прилетел бан. Нет, я не против, за предыдущие пару банов по этому поводу промолчал, но сейчас...
Как вы не можете понять, что у ваших некоторых юзеров, с очень приличным соккеровским стажем, ресурс стал уже их ЧАСТЬЮ жизни и некоторые моменты просто крайне портят настроение, поскольку забирают и без того скудные, радостные моменты жизни!
Извиняюсь за стиль изложения далекий от делового, с челобитной, Ваш Шуня!)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 18:45
Объективно нкетиа и жезус сильнее гораздо , во Франции просто голы даются легче, третим форвардом сидеть смысла нет, а на схему в 2 напа арсенал не перейдёт
drug01
drug01
сегодня в 18:33
Так решил сам игрок, его право!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:27
Ещё раз, всем Добра и хорошего настроения !
Спасибо огромное за приз , всё очень понравилось.
Классный шарф ! Теперь ещё одна просьба, которую я озвучивал не раз и даже в личке писал, следующие призы пожалуйста о клубе Реал ! У меня уже о Ювентусе полный набор, теперь жду о Реале ! Спасибо вам ещё раз за призы ! Удачи !
ДСА
ДСА
сегодня в 18:23
Вот только будет ли играть...
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