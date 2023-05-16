Нападающий «Арсенала» будет играть за сборную США, а не за сборную Англии

Нападающий «Арсенала» Флориан Балогун, который выступает на правах аренды за «Реймс», принял решение выступать за сборную США, а не за сборную Англии.
Футболист родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьёй в Лондон. Он имеет двойное гражданство.
В качестве справки, всё таки хочу получить разъяснения по следующему вашему принятию решения от 16ч.45 мин. Бан на один час: "Флуд ...конкурс КП"
С целью экономии вашего времени изложу свои соображения по этому случаю...
В 16 часов 37 минут, наложив на себя крестное знамение и прочитав "Отче наш" (дурное предчувствие было) зашел на соккер и дал комментарий в теме:
"Леау может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»", за что мне начислили 50 баллов.
Далее, по обыкновению, "пошел" знакомится с соккеровскими новостями и в частности со статьей: "«Реал» готовит официальное предложение «Боруссии» по Беллингему"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351364/bellingem-dzhud-real 16.05.2023
Памятуя, что посты для баллов конкурса прогнозов должны быть содержательными и убедившись, что мой будет не первым ( ПЯТЫЙ) дал стандартный комментарий типа, дословно не помню, но ключевые слова: "Обе команды устраивает..."
К моему большому огорчению и огорчению моей закуски прилетел бан. Нет, я не против, за предыдущие пару банов по этому поводу промолчал, но сейчас...
Как вы не можете понять, что у ваших некоторых юзеров, с очень приличным соккеровским стажем, ресурс стал уже их ЧАСТЬЮ жизни и некоторые моменты просто крайне портят настроение, поскольку забирают и без того скудные, радостные моменты жизни!
Извиняюсь за стиль изложения далекий от делового, с челобитной, Ваш Шуня!)
В качестве справки, всё таки хочу получить разъяснения по следующему вашему принятию решения от 16ч.45 мин. Бан на один час: "Флуд ...конкурс КП"
С целью экономии вашего времени изложу свои соображения по этому случаю...
В 16 часов 37 минут, наложив на себя крестное знамение и прочитав "Отче наш" (дурное предчувствие было) зашел на соккер и дал комментарий в теме:
"Леау может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»", за что мне начислили 50 баллов.
Далее, по обыкновению, "пошел" знакомится с соккеровскими новостями и в частности со статьей: "«Реал» готовит официальное предложение «Боруссии» по Беллингему"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351364/bellingem-dzhud-real 16.05.2023
Памятуя, что посты для баллов конкурса прогнозов должны быть содержательными и убедившись, что мой будет не первым ( ПЯТЫЙ) дал стандартный комментарий типа, дословно не помню, но ключевые слова: "Обе команды устраивает..."
К моему большому огорчению и огорчению моей закуски прилетел бан. Нет, я не против, за предыдущие пару банов по этому поводу промолчал, но сейчас...
Как вы не можете понять, что у ваших некоторых юзеров, с очень приличным соккеровским стажем, ресурс стал уже их ЧАСТЬЮ жизни и некоторые моменты просто крайне портят настроение, поскольку забирают и без того скудные, радостные моменты жизни!
Извиняюсь за стиль изложения далекий от делового, с челобитной, Ваш Шуня!)
Спасибо огромное за приз , всё очень понравилось.
Классный шарф ! Теперь ещё одна просьба, которую я озвучивал не раз и даже в личке писал, следующие призы пожалуйста о клубе Реал ! У меня уже о Ювентусе полный набор, теперь жду о Реале ! Спасибо вам ещё раз за призы ! Удачи !
Спасибо огромное за приз , всё очень понравилось.
Классный шарф ! Теперь ещё одна просьба, которую я озвучивал не раз и даже в личке писал, следующие призы пожалуйста о клубе Реал ! У меня уже о Ювентусе полный набор, теперь жду о Реале ! Спасибо вам ещё раз за призы ! Удачи !