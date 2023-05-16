Саудовский журналист рассказал о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра»

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал об изменениях, произошедших в «Аль-Насре» после перехода в клуб нападающего .

Когда игроки «Аль-Насра» видят, как тренируется Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи. Речь идёт об уверенности. В сравнении с тем, что было раньше, видно, насколько они стали лучше, как искренне стараются отдавать все свои силы. То же самое касается и соперников. Недавно я разговаривал с Луисом Густаво (футболистом «Аль-Насра»), и он сказал мне, что с приходом Роналду большинство команд выкладывается на 200%, когда играют с «Аль-Насром». В этом есть смысл. Когда вы играете и знаете, что люди во всём мире смотрят на вас, вы отдаёте всё. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше.