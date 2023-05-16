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Саудовский журналист рассказал о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра»

сегодня, 10:46

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал об изменениях, произошедших в «Аль-Насре» после перехода в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Когда игроки «Аль-Насра» видят, как тренируется Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи. Речь идёт об уверенности. В сравнении с тем, что было раньше, видно, насколько они стали лучше, как искренне стараются отдавать все свои силы. То же самое касается и соперников. Недавно я разговаривал с Луисом Густаво (футболистом «Аль-Насра»), и он сказал мне, что с приходом Роналду большинство команд выкладывается на 200%, когда играют с «Аль-Насром». В этом есть смысл. Когда вы играете и знаете, что люди во всём мире смотрят на вас, вы отдаёте всё. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ just futball (раскрыть)
сегодня в 12:23
Спасибо, автоматом как то получилось
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:20
Журналюга закреплён за этим клубом и топит за Роналду, даже если он этого не хочет и не имеет малейшего желания восхищаться Португальцем, просто напросто не хочет лишиться работы и всяких бонусов, что даёт ему клуб, так что, лучше так, чем быть в чёрном списке у шейхов.
just futball
just futball ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:16
Он не в ОАЭ. СА и ОАЭ разные страны.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 12:12
Эй, подожди... До лета... Хе..
протон
протон
сегодня в 11:27
Чемпионат стал лучше и красивее.
g88gpehkp4yq
g88gpehkp4yq
сегодня в 11:17
Подобную историю я слышал когда дырявый гей-нарцисс приходил в Юве и МЮ, а потом, ну вы все в курсе, что было потом.
Помню как дырчатый бросил бежать, а Кавани рванул за мячом и достал его.
И кому вы хотите тут втюхать старого гея?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:14
Хороший пример для подражания
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:14
Налицо заказанная Роном статейка))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:13
Полная ерунда. Почему тогда результаты стали хуже???? С приходом Роналду вылетели из Суперкубка и Кубка, а также опустились на 2-е место, имея преимущество в 4 очка. Сейчас отстают от лидера на 5 очков за 4 туров до конца. Можно сказать, что чемпионат проигран. К тому же, из-за него команду покинули некоторые игроки, тренер и директор. "Польза" на лицо.

Лига СА стала лучше?? Я смотрел обзор некоторых матчей. Это дно. Ни пас отдать не могут, ни ударить нормально. Пенальти ставят почти в каждой игре и к игре добавляют по 15 минут.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:12
Это только пенальтист пешком ходит и на тренеровках и матчах ПСЖ, а Рон не сбавлял требований к себе никогда
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:54, ред.
Профи есть профи. он и в СА подходит к делу с полной самоотдачей!
Респект Рону!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:54
Ну хоть какую то пользу Рон приносит, да и отрабатывать деньги нужно...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:52
...а когда видят его реакцию после проигранных матчей(и ничейных),а также вмешательство в дела клуба,то они начинают играть ещё лучше?
Гость
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