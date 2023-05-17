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Дивеев интересен «Локомотиву»

сегодня, 15:55

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов «Локомотива».

«Красно-зеленые» также рассматривают вариант с подписанием Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов», но «железнодорожники» пока что не торопятся. В «Локомотиве» полагают, что трансфер защитника «армейцев» маловероятен из-за высоких финансовых запросов игрока. С ЦСКА при этом будет трудно договориться.

Если у «Локомотива» не получится найти россиянина для игры в обороне, то клуб изучит зарубежный рынок. Если и эти поиски не приведут к успеху, то «красно-зеленые» вернутся к кандидатуре Солдатенкова, которого можно выкупить за 120 миллионов рублей.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:17
А что он армейцам совсем не нужен????... да и Солдатенко просто так Крылья не отдадут...
Гость
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