Дивеев интересен «Локомотиву»

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сегодня, 15:55

Защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Локомотива».

«Красно-зеленые» также рассматривают вариант с подписанием Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов», но «железнодорожники» пока что не торопятся. В «Локомотиве» полагают, что трансфер защитника «армейцев» маловероятен из-за высоких финансовых запросов игрока. С ЦСКА при этом будет трудно договориться.

Если у «Локомотива» не получится найти россиянина для игры в обороне, то клуб изучит зарубежный рынок. Если и эти поиски не приведут к успеху, то «красно-зеленые» вернутся к кандидатуре Солдатенкова, которого можно выкупить за 120 миллионов рублей.